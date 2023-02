Hogwarts Legacy FAQ: rispondiamo a 100 domande sul gioco nel nostro video

Il 10 febbraio (7 febbraio se avete prenotato la Deluxe) sarà disponibile Hogwarts Legacy, il gioco d'azione e avventura di Warner Bros. che ci porta nel magico mondo di Harry Potter, o per meglio dire nel passato della Scuola e Stregoneria di Hogwarts. Il gioco proporrà tante componenti, dai combattimenti con la bacchetta, all'esplorazione con la scopa, senza dimenticare la cura delle creature magiche, la creazione di pozioni e non solo.

C'è molto da scoprire sul gioco, sui suoi contenuti e su tutto quello che vi ruota attorno e per questo vi proponiamo un video in stile FAQ nel quale rispondiamo a ben 100 domande su Hogwarts Legacy, nell'arco di una ventina di minuti.

Si tratta di un modo veloce e organizzato per risolvere ogni dubbio sul gioco. Potete vedere il video su Hogwarts Legacy qui sotto.

Nel caso nel quale vogliate anche un'opinione più approfondita su Hogwarts Legacy, potete fare riferimento anche alla nostra recensione, nella quale vi abbiamo spiegato che "Hogwarts Legacy è il miglior videogioco a tema Harry Potter mai realizzato. La direzione artistica ha trasformato in realtà i sogni ricorrenti degli appassionati inviandogli una dorata lettera di ammissione alla scuola di Hogwarts, spalancando una finestra sul mondo magico che trabocca di attività e contenuti. Quando si cerca di fare così tanto è fisiologico che emergano anche delle carenze, e in questo caso finiscono per sporcare prevalentemente il comparto tecnico, troppo spesso vicino alla generazione passata."

"L'esperienza confezionata da Avalanche Software vive ancorata a meccaniche già viste, non inventa nulla di nuovo, ma riesce a dipingere un grande affresco che mette in movimento il Wizarding World. Sì, non sarà il videogioco perfetto, ma mantiene le sue promesse scommettendo forte sulla carica emotiva: quando arriverà il momento di lasciare la scuola, fidatevi, una lacrima sarà inevitabile. Per fortuna nei videogiochi un istante può durare anche in eterno, e Hogwarts Legacy è un'opera che vive di istantanee: il castello è abbracciato dal tramonto, la sala grande è illuminata, un Ippogrifo svolazza attorno alla torre più alta. Serve altro?"