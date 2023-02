Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections annunciato con trailer allo State of Play

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections è stato annunciato con un primo trailer di presentazione nel corso dello State of Play e si tratta di una sorta di rielaborazione generale dei 4 Ultimate Ninja Storm usciti in precedenza, con alcuni nuovi contenuti.

In attesa di maggiori informazioni, vediamo la descrizione ufficiale per capire più precisamente di cosa si tratti: "Il prossimo emozionante capitolo della serie STORM, che celebra il 20° anniversario del debutto dell'anime di Naruto, esce nel 2023", comunica Bandai Namco, aggiungendo che "Il gioco include nuovi personaggi giocabili oltre ai 124 ninja delle serie precedenti!

Inoltre, per la prima volta, il gioco riunisce tutti i momenti chiave delle prime quattro edizioni di STORM".

In base a quanto riportato, viene considerato un nuovo capitolo nella serie, ma sembra che riprenda contenuti e situazioni di gioco dai capitoli precedenti del picchiaduro 3D da parte di CyberConnect2, forse con un rifacimento generale dal punto di vista tecnico e del gameplay. In base alle prime descrizioni, oltre ai personaggi e alle scene aggiuntive, il nuovo gioco propone una storia che mette insieme tutte le componenti narrative dei capitoli precedenti in una sorta di raccolta complessiva e organica.

In attesa di una data d'uscita più precisa, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections è atteso per un indefinito 2023 su praticamente tutte le piattaforme: PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S.