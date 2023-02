Before Your Eyes annunciato con un trailer allo State of Play per PlayStation VR2

In occasione dello State of Play di questa sera è stato annunciato con un trailer che Before Your Eyes uscirà anche su PlayStation VR 2 il 10 marzo 2023. Per chi non lo conoscesse si tratta di un'avventura narrativa già disponibile da tempo su PC che ha riscosso un buon successo ed è piaciuta davvero molto ai giocatori (considerate che su Steam ha il 97% di recensioni positive).

Come scritto nella nostra recensione di Before Your Eyes, si tratta di un'avventura basata sul battere delle palpebre: "Avete capito bene, salvo l'ausilio del mouse per spostare la visuale, interagire con la storia e proseguire dipende da un gesto tanto naturale quanto, proprio per questo, incontrollabile."

Nel commento abbiamo detto che "La meccanica del battere le palpebre è molto interessante, pur non mostrandosi all'altezza del suo vero potenziale, e sì la narrazione soffre di alti e bassi, ma nel complesso gli sviluppatori hanno dato vita a un'esperienza che scava nel profondo, spingendo il giocatore verso un'autocritica di cui forse non si è mai davvero capaci."

Insomma, è un titolo a suo modo molto originale e da provare.