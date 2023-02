Street Fighter 6, un trailer del gameplay con Zangief, Lily e Cammy

Street Fighter 6 è stato mostrato nel corso dello State of Play di stasera con un nuovo trailer del gameplay dedicato a Zangief, Lily e Cammy, dunque due vecchie conoscenze per la serie Capcom e una new entry assoluta che punta subito a ritagliarsi uno spazio nel cuore dei fan.

Dopo i video con Blanka, JP, Marisa e Manon, Street Fighter 6 si è focalizzato in questo caso sul possente wrestler russo, che qui vediamo in azione contro Edmond Honda mentre esegue una serie di mosse assolutamente devastanti, ma non solo.

Lily non è assolutamente da meno: si tratta di una giovane combattente che sembra in grado di controllare il vento e che lotta impugnando due particolari bastoni, tramite cui riesce a infliggere ingenti danni agli avversari, ruotando loro attorno a grande velocità: sfuggente e letale.

Infine abbiamo Cammy, mai così british: l'agente speciale inglese si sbizzarrisce fra le strade di Londa, indossando una giacca con l'Union Jack, e le sue manovre appaiono davvero devastanti fra rotazioni e prese al volo.

Street Fighter 6 sarà disponibile a partire dal 2 giugno, nelle versioni PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.