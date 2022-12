Mortal Kombat 12 potrebbe uscire nel 2023 ed essere supportato più a lungo

Sebbene non venga mai menzionato in maniera diretta, è altamente probabile che il nuovo gioco di NetherRealm Studios sia Mortal Kombat 12, considerando gli accenni fatti in precedenza da Ed Boon, il capo del team, il quale ha anche riferito che il prossimo gioco uscirà nel 2023 e avrà un supporto più lungo.

A dire il vero, Ed Boon non parla di Mortal Kombat 12 ma del "prossimo gioco" di NetherRealm Studios e su questo ha fatto però delle dichiarazioni piuttosto precise, rispondendo ad alcuni commenti su Twitter.



Come possiamo vedere qui sopra, in una risposta ha fatto capire in maniera piuttosto evidente che l'uscita del prossimo gioco è prevista nel 2023, mentre in un'altra risposta, visibile qui sotto, ha riferito che è "probabile" che un annuncio al riguardo avvenga nei prossimi sei mesi.



Resta l'interrogativo principale, ovvero di cosa si tratti: considerando le possibili scelte, l'idea è che possa essere Mortal Kombat 12, un nuovo Injustice o un gioco completamente nuovo, ma l'idea è che l'ipotesi più probabile sia la prima, considerando le tempistiche di rilascio dei capitoli precedenti della serie principale del team.



Un altro dettaglio emerso dalle affermazioni di Boon riguarda inoltre il supporto per il nuovo gioco in sviluppo, che a quanto pare è destinato ad essere il più lungo mai visto in un gioco di Netherrealm: "Il supporto per Mortal Kombat 11 è stato il più lungo finora, ma quello del prossimo gioco sarà ancora più lungo. Mettendo tutto insieme, viene da pensare che Mortal Kombat 12 uscirà nel 2023, verrà annunciato entro la prima metà dell'anno e avrà un supporto molto lungo, ma attendiamo comunicazioni ufficiali al riguardo.