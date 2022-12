Final Fantasy Pixel Remaster 1 - 6 per PS4 e Switch classificati dall'ESRB, annuncio a breve?

L'ESRB ha aggiornato le pagine dedicate ai Final Fantasy Pixel Remaster, dal primo al sesto capitolo, aggiungendo anche PS4 e Nintendo Switch come piattaforme di riferimento, forse anticipando un possibile annuncio dei porting per queste due console che potrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Al momento i Final Fantasy Pixel Remaster sono disponibili solo su PC, iOS e Android. Come fa notare il redditor u/cefaluu, in precedenza l'ESRB aveva classificato il gioco solo per PC e quindi solo di recente sono state aggiunte le schede PS4 e Nintendo Switch, il che per l'appunto sembrerebbe suggerire l'arrivo di novità in merito.

Il caso vuole che il 18 dicembre si festeggerà il 35° anniversario della saga di Final Fantasy. Potrebbe dunque essere l'occasione perfetta per annunciare, se non addirittura lanciare lo stesso giorno, i giochi della serie Pixel Remaster su Nintendo Switch e PS4. Tale eventualità era stata suggerita a inizio anno anche dal noto insider NateTheHate.

Per il momento dunque non c'è nulla di ufficiale, ma rimarremo vigili nei prossimi giorni in caso di novità da parte di Square Enix.