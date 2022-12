Final Fantasy 7 Ever Crisis: un trailer svela skin alternative per Aerith e Sephirot, beta rinviata

Final Fantasy 7 Ever Crisis torna a mostrarsi oggi con il "Winter trailer" che alterna sequenze cinematiche e di gameplay. Dal filmato inoltre viene confermato che la closed beta del gioco, prevista per il 2022, è stata rinviata all'estate del 2023.

Il filmato mostra alcune sezioni di gameplay dagli eventi di Crisis Core, giusto in tempo il lancio di Reunion su PC e console, e da Final Fantasy 7. Saltano subito all'occhio alcune delle skin alternative per i personaggi che sarà possibile sbloccare. Ad esempio nel filmato Aerith indossa una sorta di abito da sposa, Zack è vestito come un generale e in coda vediamo un quasi irriconoscibile Sephiroth con i capelli corti e dall'aspetto adolescenziale.

Per chi non lo sapesse, Final Fantasy 7 Ever Crisis è un gioco mobile che raccoglie tutto l'universo di Final Fantasy VII. Quindi il gioco originale ma anche Advent Children, Before Crisis, Crisis Core Final Fantasy e Dirge of Cerberus Final Fantasy. Per il momento il gioco non ha ancora una data o un periodo di uscita indicativo.

Nel frattempo Square Enix ha pubblicato di recente un trailer di Final Fantasy 16 con voci italiane, confermando praticamente il doppiaggio in lingua italiana.