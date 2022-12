Final Fantasy 16 sarà doppiato in italiano? L'ultimo trailer sembra confermarlo

A quanto pare Final Fantasy 16 sarà doppiato in italiano. La conferma sembrerebbe arrivare dalla versione nostrana del trailer "Vendetta" attualmente caricata sul canale YouTube ufficiale della serie Square Enix, che potrete visualizzare nel player sottostante, che per l'appunto presenta il doppiaggio nella nostra lingua.

Abbiamo contattato Square Enix per avere una conferma in merito alla localizzazione in italiano del doppiaggio di Final Fantasy 16. Al momento siamo in attesa di ricevere una risposta ufficiale e aggiorneremo la notizia non appena possibile.

Si tratta comunque praticamente di una formalità: l'esistenza stessa di questo trailer di Final Fantasy 16 è già di per sé una conferma. Non possiamo però ancora escludere al 100% che il doppiaggio in italiano sia stato utilizzato solo ed esclusivamente per questo filmato per fini promozionali, per quanto sia un'ipotesi davvero molto poco credibile.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile dal 22 giugno 2023 in esclusiva temporale per PS5. Da oggi sono iniziati anche i preorder: ecco tutti i dettagli su prezzi e contenuti Standard, Deluxe e Collector's Edition.