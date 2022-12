Crossfire: Legion: disponibile la versione finale, dopo l'Accesso Anticipato

Prime Matter e Smilegate hanno annunciato che Crossfire: Legion è disponibile, ossia ha lasciato l'Accesso Anticipato ed è disponibile nella sua versione definitiva (almeno la prima).

Co-sviluppato da Blackbird Interactive, il gioco sfrutta il popolare universo di Crossfire di Smilegate, in cui agglomerati militari rivali combattono per il dominio globale in una versione di un futuro prossimo devastante.

Per festeggiare l'evento è stato pubblicato anche un bel trailer di lancio. Vediamolo:

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Per mesi, il team ha lavorato duramente per migliorare l'ambiente di gioco: sono stati aggiunti nuovi comandanti e unità, poi accuratamente ottimizzati e bilanciati; nuove modalità di gioco competitive e cooperative hanno introdotto nuove modalità di gioco ed è stata finalizzata la missione per il giocatore singolo ad alto contenuto adrenalinico.

La versione 1.0 ora racchiude numerosi contenuti per giocatori della campagna, giocatori in modalità cooperativa e giocatori competitivi, con miglioramenti sostanziali in tutte le aree e modalità di gioco!

"Non vediamo l'ora che gli amanti degli RTS possano finalmente sperimentare il pacchetto completo che Crossfire: Legion ha da offrire", ha affermato Maurice Grela, Game Designer di Blackbird Interactive. "Un enorme grazie a tutti coloro che hanno pazientemente aspettato con noi mentre stavamo espandendo il gioco in Early Access - ora siamo pronti a incorporare il vostro feedback post-lancio!"

Vediamo i contenuti inclusi nella versione finale:

• Campaign Acts I - IV (giocatore singolo, 15 missioni)

Questa esperienza per giocatore singolo guidata dalla storia ti condurrà in una missione di complotti militari in tutto il mondo, mentre la società è sull'orlo del collasso. Risolvi diverse sfide tattiche in un'ampia varietà di ambienti: combatti in cima ai grattacieli, scava nelle paludi, fatti strada attraverso basi militari inespugnabili, ecc.

• Classic Versus (PvP e PvE, 5 mappe)

Combatti fino alla morte con e/o contro altri giocatori e fazioni controllate dall'IA. Elenco mappe: Predator (3vs3), Mountainside (1vs1), Typhoon (2vs2), Frostbite (1vs1), Labyrinth (3v3).

• Payload (PvP e PvE, 8 mappe)

Lavora come una squadra per catturare e scortare tre carichi utili alla base del tuo avversario, facendo attenzione alle casse che cadono e che contengono potenziamenti. Elenco delle mappe: Tongren Facility (3v3), Snowbase (2v2), Refinery (3v3), Badland (2v2), Blacksite (3v3), Domination (3v3), Railyard (2v2), Mountainside (2v2).

• Operation Thunderstrike (3 giocatori in co-op CONTRO l'IA, su una mappa dedicata)

Combatti orde sempre più forti di nemici controllati dal computer, rafforzando la tua base e completando missioni secondarie per sbloccare potenziamenti (scorta VIP, ecc.). Puoi resistere fino alla fine?

• Operation Northside (3 giocatori in co-op CONTRO l'IA, su una mappa dedicata)

Assalta un'ambasciata fortificata e sconfiggi un'IA nemica trincerata con i tuoi amici.

• Brawl (PvP fino a 3v3, su una mappa dedicata)

Le unità si generano automaticamente nel tuo quartier generale e si aggiornano automaticamente man mano che il gioco si intensifica (in base al carico preselezionato), permettendoti di concentrarti esclusivamente su tattiche ricche di azione. Distruggi tutti i quartier generali nemici per vincere la partita.

• Battlelines (PvP e PvE fino a 3v3, su una mappa dedicata)

Una modalità opposta a Brawl, incentrato su macro-decisioni e composizione dell'esercito. Metti in formazione le tue unità e guardale moltiplicarsi in masse che combattono automaticamente dirette verso il quartier generale dell'altra squadra.

• Level Editor (con integrazione Steam Workshop)

Un potente strumento per creare nuovi contenuti PvP e PvE ma anche per condividerli facilmente con la community! A parte gli aspetti di creazione della mappa, l'editor consente anche ai giocatori di sperimentare le statistiche delle unità, i limiti della telecamera, i segnali audio, la logica di gioco, ecc.

Gli aspiranti comandanti possono cimentarsi gratuitamente sul campo di battaglia questo fine settimana poiché il gioco sarà disponibile per un periodo di prova (l'acquisto è richiesto al termine del periodo).