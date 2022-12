Final Fantasy 16: dettagli e prezzi delle versioni fisiche Standard, Deluxe e Collector's Edition

Con il trailer presentato durante i The Game Awards 2022, Square Enix ha dato il via ai preorder delle copie digitali e fisiche di Final Fantasy 16 per PS5, disponibili in ambo i casi nelle varianti Standard Edition e Deluxe Edition. Si aggiunge una ricca Collector's Edition, che sarà prenotabile in quantità limitate e solo su Square Enix Store dalle 19:00 del 12 dicembre.

I dettagli relativi alla versioni digitali di Final Fantasy 16 erano stati svelati in anticipo da Insider Gaming ieri. Per comodità e completezza riporteremo tutti i dettagli di seguito, sia delle copie retail che digitali, oltre che dei bonus di prenotazione.

Standard Edition - 79,99 euro

Include il gioco base nella custodia in plastica standard, con copertina reversibile

Deluxe Edition - 109,99 euro

Gioco base nella custodia in plastica standard, con copertina reversibile

Steelbook con stampato un artwork del protagonista, Clive Rosfield

Una confezione speciale da collezione

Mappa di Valisthea in tessuto

Collector's Edition - Prezzo: TBD

Box da collezione : una meravigliosa confezione metallizzata con un'illustrazione del leggendario artista Yoshitaka Amano;

: una meravigliosa confezione metallizzata con un'illustrazione del leggendario artista Yoshitaka Amano; Gioco Final Fantasy XVI : versione fisica del gioco base, inclusa una copertina reversibile;

: versione fisica del gioco base, inclusa una copertina reversibile; Statua Premium - Fenice vs Ifrit : una statua Premium che rappresenta una battaglia tra due Eikon, Fenice e Ifrit;

: una statua Premium che rappresenta una battaglia tra due Eikon, Fenice e Ifrit; Collezione di spille metallizzate degli Eikon : una collezione di spille metallizzate con le raffigurazioni di otto Eikon;

: una collezione di spille metallizzate con le raffigurazioni di otto Eikon; Steelbook speciale di Clive Rosfield : una confezione Steelbook con un'illustrazione del protagonista Clive Rosfield;

: una confezione Steelbook con un'illustrazione del protagonista Clive Rosfield; Mappa di Valisthea in tessuto : una mappa in tessuto di Valisthea, la terra dove si svolge la storia del gioco;

: una mappa in tessuto di Valisthea, la terra dove si svolge la storia del gioco; Arma "Spada del sangue" (DLC) : la leggendaria spada d'acciaio scarlatto di Firion, eroe di Final Fantasy II.

: la leggendaria spada d'acciaio scarlatto di Firion, eroe di Final Fantasy II. Mini-artbook digitale

Mini-colonna sonora digitale

DLC Occhiali dello studioso (un accessorio che aumenta l'ESP guadagnata)

NB: prenotabile da Square Enix Store dalle 19:00 italiane del 12 dicembre 2022.

Standard Edition (digitale) - 79,99 euro

Gioco base in versione digitale

Deluxe Edition (digitale) - 99,99

Mini-artbook digitale

Mini-colonna sonora digitale

Bonus di prenotazione

Cuorefiero (arma)

Portafortuna di Cait Sith (accessorio che aumenta i guil guadagnati)

Occhiali da studioso (accessorio che aumenta l'ESP guadagnata)

(Solo da Square Enix Store) Poster dei regni di Valisthea (poster in tessuto, 15 cm di altezza)

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile dal 22 giugno 2023. Ecco fino a quando durerà l'esclusività su PS5.