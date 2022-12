Armored Core 6: il director è Masaru Yamamura, lead designer di Sekiro: Shadows Die Twice

Grazie al comunicato stampa diramato da Bandai Namco, apprendiamo che le redini dello sviluppo di Armored Core 6: Fires of Rubicon sono state affidate a Masaru Yamamura, che ricopre il ruolo di game director sostituendo Hidetaka Miyazaki. In precedenza Yamamura è stato il lead designer di Sekiro: Shadows Die Twice.

Apprendiamo inoltre che lo sviluppo di Armored Core 6 è stato avviato con Miyazaki al comando, che tutt'ora ricopre un ruolo di supporto nella produzione come "Initial Game Director". Parliamo in ogni caso di una promozione importante per Yamamura e sicuramente anche meritata, considerate le lodi da parte di critica e pubblico per Sekiro: Shadows Die Twice.

Armored Core 6: Fires of Rubicon, una delle prime immagini ufficiali

Oltre al trailer di Armored Core 6: Fires of Rubicon presentato ai The Game Awards 2022, nel comunicato viene offerta anche una panoramica generale delle caratteristiche del gioco, che si propone come un action completamente rinnovato dopo i 10 anni di sosta della serie e che sfrutterà l'esperienza maturata da FromSoftware con le sue ultime produzioni.

"Armored Core 6: Fires of Rubicon offrirà un'esperienza di gioco basata sui mecha grazie agli oltre 25 anni in cui FromSoftware ha sviluppato la serie, ma ora introducendo il gameplay rivoluzionario che si può trovare nei recenti giochi dello sviluppatore. Il nuovo Armored Core combinerà questi elementi in un action mozzafiato che solo i mecha possono assicurare. Il gioco promette di rappresentare una nuova voce nel genere dei titoli action basati sui mecha", recita il comunicato stampa italiano.

"In Armored Core 6: Fires of Rubicon, i giocatori saranno in grado di muoversi liberamente nei giganteschi ambienti tridimensionali grazie alla rapida manovrabilità e, al tempo stesso, sperimentare degli intensissimi combattimenti con i veicoli. Tipico del game design sapientemente creato da FromSoftware, il gioco avrà memorabili e impegnative battaglie, oltre a una progressione appagante e un gameplay profondo, il tutto ora alimentato dalla possibilità di assemblare mecha e di andare in combattimento contro giganteschi boss. I giocatori riconosceranno il senso di soddisfazione e di realizzazione quando supereranno una difficile situazione e assaporeranno una vittoria momentanea. Prima della prossima sfida."