Final Fantasy 16: fino a quando sarà un'esclusiva PS5? Ecco la data esatta

Durante i The Game Awards 2022 di questa notte è stato presentato un nuovo trailer ufficiale di Final Fantasy 16. Come forse avranno già notato i più attenti, alla fine del video è riportata la data esatta in cui terminerà il periodo di esclusività per PS5: il 31 dicembre 2023.

Nello specifico la scritta riportata in piccolo alla fine del trailer "Vendetta" di Final Fantasy 16 recita: "Non disponibile su altre piattaforme fino al 31 dicembre 2023".

Ciò conferma dunque i sei mesi di esclusività per la console ammiraglia di Sony svelati a novembre e offre un quadro più chiaro sulla vicenda, dato che in precedenza non erano state indicate date precise. Ci sono tuttavia diversi dettagli che ancora non conosciamo.

In particolare, non è chiaro se a partire dal 31 dicembre 2023 Final Fantasy 16 potrebbe arrivare su qualsiasi piattaforma o se si verificherà una situazione simile a quella di Final Fantasy 7 Remake e dunque approdare solo su PC. Come probabilmente saprete in quel caso la pubblicazione è avventura prima su PS4 e PS5 e solo dopo circa un anno e mezzo il gioco è arrivato anche su PC, mentre ancora tutto tace per un'eventuale (ormai improbabile?) conversione per Xbox Series X|S e One. Purtroppo per saperlo con certezza dovremo attendere indicazioni ufficiali da Square Enix che, supponiamo, non arriveranno prima della fine del prossimo anno.

Vi ricordiamo che la data di uscita di Final Fantasy 16 è fissata al 22 giugno 2023.