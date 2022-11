Final Fantasy 16: l'esclusiva PS5 durerà 6 mesi, secondo una pubblicità PlayStation

Una pubblicità ufficiale di Sony PlayStation sembra indicare che l'esclusiva PS5 di Final Fantasy 16 abbia una durata di 6 mesi, anche se l'interpretazione della frase non è del tutto chiara e apre a diverse possibilità.

La pubblicità in questione è dedicata al DualSense di PS5 e potete vederla qui sotto, all'interno del tweet da parte dell'account ufficiale PlayStation. All'incirca a 0:16 secondi, mentre nel veloce montaggio video si vede una scena del gioco Square Enix, in sovrimpressione è possibile leggere "Final Fantasy XVI atteso per l'estate 2023, esclusiva PS5 per 6 mesi".



La frase di per sé è piuttosto chiara, ma si apre a diverse interpretazioni: se si parla di esclusiva totale PS5, potrebbe significare che la versione PC arriverà solo 6 mesi dopo l'uscita sulla console Sony, visto che una versione Windows è altamente probabile, considerando il modus operandi di Square Enix. L'altra possibilità è che si parli dell'esclusiva console, in tal caso significherebbe che dopo 6 mesi Final Fantasy 16 potrebbe arrivare anche su Xbox Series X|S dopo i 6 mesi in questione.

Non è facile avere risposte certe al quesito, anche se il modo in cui viene posta la questione sembra far propendere per la prima interpretazione, ovvero che il lancio iniziale nell'estate 2023 sia previsto solo su PS5 e dopo 6 mesi, dunque verso la fine del 2023, il gioco arrivi anche su PC. Si tratterebbe, peraltro, della conferma di quanto era emerso già due anni fa dall'analista di mercato Piers Harding-Rolls, secondo il quale il gioco sarebbe arrivato prima su PS5, poi su PC dopo 6 mesi e dopo un anno su altre console.

D'altra parte, sappiamo bene che Square Enix sia sempre di difficile interpretazione per quanto riguarda queste cose e il caso Final Fantasy 7 Remake è esemplare in questo senso: nonostante il gioco sia stato comunicato come esclusiva temporale console su PlayStation da anni a questa parte, di fatto non è mai uscito su altre piattaforme al di fuori di PS4, PS5 e PC, dunque anche in questo caso c'è da andarci con i piedi di piombo.