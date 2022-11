Il Genio del Cinema – Black Panther: Wakanda Forever, pronti per una serata da supereroi?

Dopo qualche settimana di attesa torna l'appuntamento con Il Genio del Cinema. Siete pronti a mettere alla prova la vostra conoscenza nell'ambito dei super eroi questa sera a partire dalle 20 sul canale Twitch di Mutiplayer.it? Protagonista della serata, infatti, sarà Black Panther: Wakanda Forever il nuovo film della Marvel in arrivo al cinema il 9 novembre. A rispondere alle domande di Dino Lanaro, oltre a voi da casa, ci saranno Eva Carducci, Queen Giorgia e Rob McQuack.

Conosciamo meglio gli ospiti:

Eva Carducci è una Freelance Entertainment Journalist. Dopo essere stata assistente alla cattedra di "Sociologia della Comunicazione Culturale" conseguendo con lode la Laurea Specialistica in "Editoria, Comunicazione Multimediale e Giornalismo" diventa docente del Master in "Comunicazione Digitale" presso la facoltà di Economia e Lettere dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Contemporaneamente Eva collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui Il Messaggero, Vanity Fair e le piattaforme di streaming Infinity e Disney+. Spesso ospite come critico cinematografico nella trasmissione di Rai Uno "Cinematografo", partecipa a attività internazionali lavorando come inviata ai junket europei e statunitensi, partecipando a set visit e global event come le Star Wars Celebration e le attività stampa della Television Critic Association a Los Angeles.

Queen Giorgia è la Girl Gamer per eccellenza, conosciuta sui social come giocatrice incallita di Fortnite (prima su console, ora PC Player). Amata ed apprezzata dalla sua community per la sua grande vivacità che spesso esplode in reazioni a dir poco assurde ogni volta che un match non riga dritto come vuole lei!

Rob McQuack, al secolo Roberto Tavecchia, nasce negli anni '80 e cresce a pane, DuckTales, Dragon Ball e Tartarughe Ninja. Appassionato di cinema, serie TV, fumetti, animazione e videogames dopo averne usufruito per anni come spettatore, lettore e player decide di raccontare la Cultura Pop in prima persona: studia recitazione, doppiaggio e speakeraggio radiofonico prestando la voce a programmi Disney, Nickelodeon ed MTV, scrive come articolista per alcune delle più importanti testate italiane del settore, da AnimeClick a Tom's Hardware, per poi creare uno spazio tutto suo sul web con il nome di Rob McQuack dove conduce su Twitch format d'informazione e talk sui più disparati argomenti: dai cinecomics ai manga, passando per videogiochi ed action figures. Tra i suoi progetti più recenti ci sono una rubrica quindicinale per Prime Video ed un podcast con il cinefilo VictorLaszlo88.

A presentare la serata sarà nuovamente Dino Lanaro, conosciuto dai gamer per il suo format su Mediaset chiamato Gamerland. Vi aspettiamo, quindi, questa sera alle 20:00 su queste pagine per mettere alla prova le vostre conoscenze in ambito supereroistico!