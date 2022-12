Dead Cells: Return to Castlevania: dettagli dal nuovo DLC dell'amatissimo gioco

Leggiamo qualche informazione in più su Dead Cells: Return to Castlevania, il nuovo DLC del gioco di Motion Twin presentato ieri sera in occasione dei The Game Awards 2022.

Come già riportato, Dead Cells: Return to Castlevania aggiungerà due nuovi biomi, tre boss, una nuova linea narrativa, dei nuovi nemici, quattordici nuove armi, venti nuovi vestiti più una ricca selezione di brani musicali presi dai Castlevania.

Stando agli sviluppatori, a motivare questo crossover sarebbe stata la volontà di tornare alle origini degli action 2D. In attesa di un nuovo Castlevania vero e proprio, gli appassionati saranno contenti di poter tornare nel castello di Dracula per aiutare Richter a sconfiggere il male... e per riempire le tasche di bottino, sempre che il padrone di casa non abbia qualcosa da ridire.

Tra le armi aggiuntive spiccano la Vampire Killer, le asce da lancio e l'acqua santa, che i fan di Castlevania conosceranno sicuramente benissimo. Ovviamente sono state tutte adattate al gameplay di Dead Cells.

Il castello di Dracula di suo sarà pieno di stanze segrete, corridoi illuminati da torce, cripte, dipinti e muri pieni di cibo. Anche i mostri saranno quelli tipici della serie di Konami. Quindi aspettatevi arpie, lupi mannari e corazze maledette.

La colonna sonora del DLC sarà formata da ben 51 brani provenienti dalla serie Castlevania. Inoltre ci saranno dodici tracce storiche rifatte in stile Dead Cells, tipo Vampire Killer, Bloody Tears e il tema di Simon Belmont.

La nuova linea narrativa coinvolgerà Richter Belmont e Alucard, che affiancheranno il protagonista per sconfiggere Dracula. Ci saranno anche tre nuovi boss: Death, Dracula e un terzo definito il più ambizioso di sempre per Dead Cells.

Dead Cells: Return to Castlevania costerà 9,99€ invece dei soliti 4,99€ dei DLC di Dead Cells per via della maggiore quantità di contenuti e della licenza di Konami, evidentemente costosa.