The Witcher 3: Wild Hunt next-gen aggiunto a GeForce Now al lancio, con altri giochi

Nvidia ha annunciato che la versione di ultima generazione di The Witcher 3: Wild Hunt sarà disponibile sin dal giorno del lancio su GeForce Now, il suo servizio di cloud gaming in abbonamento. In arrivo anche altri titoli, già disponibili. Vediamo quali sono:

Chained Echoes (Nuova release su Steam)

IXION (Nuova release su Steam ed Epic Games Store)

Knights of Honor II: Sovereign (Nuova release su Steam ed Epic Games Store)

Swordship (Nuova release su Steam)

Togges (Nuova release su Steam)

SAMURAI MAIDEN (Nuova release su Steam, 8 dicembre)

Saints Row IV: Re-elected (Free su Epic Games Store, 8-15 dicembre)

Assassin's Creed Valhalla (Steam)

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition di CD PROJEKT RED arriverà sul cloud il 14 dicembre, in modo che i membri possano entrare subito in azione su quasi tutti i loro dispositivi, senza dover attendere i tempi di download.

Questo aggiornamento next-gen offre una grafica notevolmente migliorata, un contenuto scaricabile ispirato alla serie The Witcher di Netflix e una nuova modalità fotografica per catturare tutti gli straordinari dettagli cinematografici. I membri RTX 3080 e Priority possono giocare con RTX ON e NVIDIA DLSS per ottenere frame rate più elevati e bassa latenza.

È inoltre in arrivo l'aggiornamento dell'app GeForce NOW 2.0.47, che consente ai membri di sincronizzare la propria libreria di giochi Ubisoft Connect con GeForce NOW. I membri saranno in grado di accedere ai loro titoli Ubisoft preferiti ancora più velocemente, e quelli RTX 3080 e Priority otterranno il vantaggio aggiuntivo di un accesso prioritario ai potenti server RTX in cloud.

E non è tutto! Gli ultimi aggiornamenti importanti sono disponibili nel cloud: Fortnite - Chapter 4 e la versione 3.3 di Genshin Impact "All Senses Clear, All Existence Void" possono essere giocati su GeForce NOW, anche su dispositivi come PC, Mac, Chromebook poco performanti, dispositivi mobili e altro ancora.