Final Fantasy XVI, analisi del trailer "Vendetta"

E sebbene Yoshi-P abbia lasciato intendere che non vedremo altri trailer per parecchio tempo (forse perché uscirà una demo, secondo alcune voci di corridoio, o forse perché il pluripremiato producer ha promesso una nuova infornata di dettagli solo a pochi mesi dall'uscita) ci sono ancora un'infinità di nodi da sciogliere, ma la nostra analisi del nuovo trailer di Final Fantasy XVI vi spiegherà perché adesso ci sentiamo molto più tranquilli riguardo alla natura del gioco Square Enix.

In un giugno affollatissimo di uscite - Street Fighter VI e Diablo IV, per dirne due svelate nella stessa serata dei The Game Awards - arriverà anche Final Fantasy XVI. Il 22 giugno, per l'esattezza. Questo significa che non potremo mettere le mani su uno dei titoli più attesi degli ultimi anni per almeno altri sei mesi e non è che Naoki Yoshida ci stia rendendo le cose più facili: ogni nuovo trailer si è dimostrato migliore dei precedenti, non solo dal punto di vista grafico, ma anche in termini di montaggio, musiche, spettacolarità. Mettete a confronto il primissimo trailer con quello presentato sul palco di Geoff Keighley, intitolato Vendetta, e capirete subito di cosa stiamo parlando.

La vendetta di Yoshida

Final Fantasy XVI, Clive e i suoi compagni in sella ai Chocobo

A scanso di equivoci, abbiamo avuto sempre la massima fiducia in Naoki Yoshida: il produttore se l'è guadagnata col suo lavoro stratosferico su Final Fantasy XIV, conosciamo la sua assoluta dedizione al marchio Square Enix, nonché la sua incrollabile passione. Siamo sempre stati sicuri che Final Fantasy XVI ci sarebbe piaciuto, ma a un certo punto dobbiamo ammettere che anche noi abbiamo temuto in una rivoluzione un po' troppo sfrontata della celeberrima serie di GDR, che già nelle sue ultime iterazioni si era allontanata dalla formula classica - i combattimenti a turni, per intenderci - per prenderne completamente le distanze in Final Fantasy XV.

In questo senso, i primi trailer di Final Fantasy XVI, e il contributo di Ryota Suzuki al frenetico sistema di combattimento, avevano suggerito che la sedicesima fantasia finale stesse abbandonando del tutto le radici GDR per abbracciare dinamiche completamente diverse, e non eravamo sicuri di essere pronti a giocare un Final Fantasy come fosse Devil May Cry.

Il nuovo trailer, Vendetta, ci ha rincuorato, e sebbene si sia visto ancora poco di quegli elementi GDR che sembravano mancare, adesso siamo ancora più ottimisti di prima. Ma andiamo con ordine. Il trailer si apre con una scena che abbiamo già visto nei vecchi trailer, quella della presa di Rosaria, in cui non abbiamo ancora capito se il piccolo Joshua, il fratellino del protagonista Clive Rosefield - in quel momento adolescente - muoia oppure no. Ricapitoliamo: Joshua, figlio dell'arciduca di Rosaria, è l'Araldo di Fenice. A questo punto sembra abbastanza evidente che il piccolo soccomba al potere del suo Eikon per il trauma. Insomma, nel nuovo trailer sgozzano un Chocobo sotto i suoi occhi, inondandolo di sangue, perché Final Fantasy XVI promette proprio di essere un tantino sopra le righe quanto a violenza e scene adulte.

E comunque Joshua perde il controllo ed è assai probabile che ci rimetta le penne o quantomeno perda la sua umanità poiché, verso la fine del trailer, vediamo una brevissima scena in cui Clive, adulto e con le lacrime agli occhi, si inginocchia davanti al fratellino, che è avvolto dalle fiamme e non è invecchiato di un anno, sebbene il protagonista dichiari di aver attesto quel momento da tredici anni.

Final Fantasy XVI, Cid è l'Araldo di Ramuh e sta dalla nostra parte

È probabile che Final Fantasy XVI comincerà con un lungo prologo che potrebbe fare anche da tutorial al gameplay, per poi consegnarci i comandi di Clive adulto all'inizio dell'avventura vera e propria, ma conoscendo Yoshida non ci sentiamo di escludere che possa aver spezzettato il flashback nel corso della campagna. A questa scena iniziale del trailer segue una carrellata di combattimenti senza interfaccia, messi lì per farci vedere quanto fluida e scattante sia l'azione, e quanti particellari hanno impiegato per spettacolarizzare gli scontri: Clive, del resto, combatte evocando parzialmente i poteri degli Eikon, che si manifestano come incantesimi o appendici spirituali. "La vendetta è un'arma", afferma a un certo punto Clive, mentre Odino spazza via orde di nemici sul campo di battaglia. "A volte mi domando se sia a impugnarla o se essa impugni me."

Se non altro, il trailer risolve inequivocabilmente un enigma: Clive è l'Araldo di Ifrit. Lo vediamo trasformarsi nell'Eikon del fuoco durante lo spettacolare scontro con la gigantesca Garuda in cui si è trasformata l'Araldo del Regno di Waloed, Benedikta Harman. Ancora non sappiamo bene come funzionino queste battaglie tra kaiju a livello di gameplay, ma assai probabile che siano spettacolari Quick Time Event in cui il giocatore preme al momento giusto il tasto che compare sullo schermo, anche se ci aspettiamo un minimo di complessità in più.

Final Fantasy XVI, il sistema di combattimento è semplificato nella modalità per chi vuole godersi solo la storia

Square Enix ha tuttavia rivelato che ci saranno due modalità di gioco, quantomeno per i combattimenti normali. Come accade spesso nei GDR, sarà possibile passare in qualsiasi momento da un livello di difficoltà predefinito, che richiede un certo impegno, a un altro più automatizzato, che permetterà a qualunque tipo di giocatore di godersi la narrativa senza doversi barcamenare troppo coi controlli. La firma di Suzuki e le interfacce mostrate nei trailer precedenti fanno pensare a un sistema di combattimento stratificato, fatto di contrattacchi, schivate e concatenazioni più o meno complesse, ma in questo trailer si è preferito dare spazio ad altri aspetti del gameplay, senza però metterli troppo in risalto. Un assaggino, per così dire.

Il primo di essi è il party. E questa è una delle ragioni per cui abbiamo sospirato di sollievo: temevamo che Final Fantasy XVI fosse incentrato su un'avventura solitaria, che poteva anche essere interessante, ma che avrebbe potuto snaturare uno dei capisaldi della serie. Il nuovo trailer, invece, ci rivela che Clive non sarà da solo, e a un certo punto lo accompagneranno almeno due personaggi... e un cane.