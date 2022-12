Returnal: requisiti di sistema svelati dalla pagina Steam

PlayStation ha aperto la pagina Steam di Returnal, in cui ha svelato i requisiti di sistema della versione PC del gioco, abbastanza abbordabili a dirla tutta, a parte per alcune voci come la RAM. Vediamoli:

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit (version 1903)

: Windows 10 64-bit (version 1903) Processore : Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz)

: Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz) Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8 GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8 GB) Memoria : 60 GB di spazio disponibile

: 60 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: Raccomandato un SSD

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit (version 1903)

: Windows 10 64-bit (version 1903) Processore : Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz)

: Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz) Memoria : 32 GB di RAM

: 32 GB di RAM Scheda video : NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 GB) AMD RX 6700 XT (12 GB)

: NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 GB) AMD RX 6700 XT (12 GB) Memoria : 60 GB di spazio disponibile

: 60 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: Raccomandato un SSD

Returnal è il primo gioco uscito solo su PS5 ad arrivare anche su PC, nonché il primo gioco PlayStation a uscire sulla piattaforma nel 2023. Annunciato nel corso dei The Game Awards 2022, era vociferato da tempo come sicuro per la piattaforma.

Per il resto la pagina svela che il port del gioco è stato realizzato in collaborazione con Climax Studio