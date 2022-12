Fortnite x Dead Space, una collaborazione in arrivo a gennaio 2023?

Fortnite sarà protagonista di una collaborazione con Dead Space in arrivo fra poche settimane, il prossimo 23 gennaio 2023, stando ad alcune fonti: solo pochi giorni prima del lancio del remake del survival horror targato Visceral Games.

Secondo le persone che hanno rivelato la notizia, il crossover in questione sarà una delle prime collaborazioni di grande rilevanza del prossimo anno per il celebre battle royale, che si è appena aggiornato con il debutto del Capitolo 4 di Fortnite.

Epic Games continua dunque a spingere con grande convinzione su questo tipo di strategia, che finora ha funzionato molto bene. Sono infatti previsti per il Capitolo 4 crossover con DOOM, The Witcher, Hulk e Mr. Beast, tutti già confermati ufficialmente.

Per quanto concerne il progetto legato a Dead Space, per il momento non ci sono dettagli ma immaginiamo che si tratterà anche in questo caso di skin e oggetti cosmetici che riprendono i personaggi della serie e in particolare Isaac Clarke.

Vi ricordiamo che l'uscita del remake di Dead Space è fissata al 27 gennaio in esclusiva sulle piattaforme di attuale generazione, dunque PC, PS5 e Xbox Series X|S.