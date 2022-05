Dead Space Remake: data di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S svelata ufficialmente

Quest'oggi è andata in onda una nuova presentazione di Dead Space Remake, il gioco di EA Motive in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. In conclusione dell'evento, il team di sviluppo ha svelato che la data di uscita è il 27 gennaio 2023.

Inoltre, è stato indicato che vi sarà una presentazione completa del gioco il prossimo autunno, in tempo per Halloween. In tale situazione avremo la possibilità di vedere in modo approfondito Dead Space Remake.

Dead Space Remake

Ricordiamo che Dead Space Remake si basa sul primo capitolo della serie. Il gioco sarà riproposto in modo fedele, con una grafica completamente ricreata per sfruttare la potenza delle nuove generazioni di computer e console. Inoltre, ci saranno miglioramenti su tutta la linea, a cominciare dall'audio e agli effetti di luce. Non dovete però aspettarvi una copia carbone del gioco del 2008: alcune sezioni saranno infatti ampliate.

Negli ultimi mesi, Motive ha mostrato più volte Dead Space Remake, ad esempio con dei video gameplay che mostrano un confronto con l'originale.

Diteci, cosa ne pensate della data di uscita? Siete interessati a Dead Space Remake, oppure vorreste un seguito della trilogia?