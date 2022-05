Ultimate Epic Battle Simulator 2: trailer annuncia il lancio in accesso anticipato

Ultimate Epic Battle Simulator 2 è disponibile in accesso anticipato, come annunciato dal classico trailer di lancio, pubblicato dallo studio di sviluppo Brilliant Game Studios. Finalmente il simulatore di battaglie su larga scala ha avuto un seguito, per la gioia di tutti quelli che amano guardare gli altri combattere.

Per chi non conoscesse il gioco, si tratta di un sandbox in cui il giocatore può impostare delle battaglie tra truppe molto diverse tra loro, anche di epoche differenti, per poi vederle combattere. Volete vedere dei dinosauri affrontare dei soldati della Seconda Guerra Mondiale? Oppure degli antichi romani vedersela con con degli arcieri medievali? Potete farlo e stare a guardare il risultato.

Il trailer di lancio mostra proprio queste potenzialità. Non vi aspettate però di poter influire direttamente sull'esito delle battaglie, perché non avrete alcun controllo diretto sulle truppe dopo aver impostato la partita.

Come il primo capitolo, Ultimate Epic Battle Simulator 2 è disponibile solo per PC. Difficilmente arriverà anche su console, ma la speranza è l'ultima a morire.