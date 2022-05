Halo, la serie TV fa crollare un ultimo tabù per Master Chief con l'ottavo episodio

La serie TV di Halo ha fatto crollare un ultimo tabù riguardante il personaggio di Master Chief con l'ottavo episodio della prima stagione. Attenzione: seguono spoiler sullo show.

Dopo essersi tolto il casco numerose volte, Master Chief ha fatto sesso nell'ottavo episodio della serie televisiva, confermando le profonde distanze fra questa rappresentazione del personaggio e quella che i fan hanno imparato a conoscere nel corso degli anni.

Chiaramente il problema non sta nel fatto che il protagonista del franchise abbia avuto un rapporto carnale, quanto piuttosto nelle implicazioni che tale gesto sembra avere ai fini della trama, visto che l'incontro si è consumato con una probabile spia e, uh, di fronte allo sguardo di Cortana.

La sensazione è che gli autori dello show abbiano reso Master Chief umano, sì, ma forse nella maniera sbagliata. Se infatti l'imperativo del personaggio è sempre stato quello di salvare il maggior numero di vite possibile, con questa parentesi sentimentale anche tale tratto potrebbe subire una rivalutazione.

Non è dunque un caso che diverse testate internazionali abbiano criticato in maniera aperta la svolta della serie, che peraltro finora non ha brillato. Considerati i grossi investimenti, magari Microsoft avrebbe potuto pretendere dagli showrunner qualcosa di diverso.