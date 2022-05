Deathloop: aggiornamento di gioco 3 disponibile, con la modalità foto

Arkane Studios ha annunciato la pubblicazione dell'aggiornamento di gioco 3 di Deathloop che, tra le altre caratteristiche, aggiunge la modalità foto su PC e PS5. Inoltre introduce le opzioni di accessibilità e regala degli avatar per PS5.

Inoltre vengono migliorati alcuni livelli, la storia è stata aggiornata per supportare la modalità foto e alla versione PC è stato aggiunto il supporto ad AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0. Leggiamo altri dettagli sulla modalità foto e sulle opzioni di accessibilità, ma non prima di aver visto il trailer della prima:

MODALITÀ FOTO

Esprimete voi stessi con un'ampia varietà di filtri, adesivi, pose e altre opzioni di personalizzazione nella nuovissima modalità Foto di DEATHLOOP. Disponibile solo in modalità per giocatore singolo, la modalità Foto è accessibile tramite il menu di pausa in qualsiasi mappa o attivando il collegamento rapido (tasto "P" su PC da impostazione predefinita). Per abilitare il collegamento rapido su PlayStation 5:

Opzioni > Comandi > scheda "Controller" > Accesso rapido modalità Foto > Sì

Una volta in gioco, premi due volte il tasto "Crea" (il tasto a sinistra del pulsante touch pad) sul tuo DualSense per aprire la modalità Foto.

"Questa modalità Foto è un ottimo modo per consentire ai nostri giocatori di essere creativi sfruttando la grafica e i livelli unici di DEATHLOOP", afferma il produttore Jérémy Leuliet. "Gli unici limiti creativi sono definiti dall'immaginazione dei giocatori. Siamo tutti curiosi di vedere quanto in profondità i giocatori sviscereranno le diverse opzioni e cosa si inventeranno".

Oltre a poter selezionare i filtri e le inquadrature come fotografi professionisti, potete scambiare Colt e Julianna, cambiare i completi e le armi (inclusa skin e variante specifica dell'arma) e cimentarvi in oltre una dozzina di pose degne di essere condivise.

"Una delle sfide più impegnative è stata adattare la modalità Foto a uno sparatutto in prima persona in cui il personaggio non viene mostrato, armi e mani a parte", spiega Leuliet. "Volevamo offrire la migliore esperienza possibile per questa modalità, e ci siamo presi il tempo per testarla a fondo e perfino per chiedere informazioni a giocatori esperti nell'utilizzo di varie modalità Foto nei giochi. Ci siamo divertiti così tanto a testare la modalità Foto che abbiamo aggiunto molte opzioni rilevanti allo scopo di renderla ancora più piacevole da usare."

"Ogni volta che pubblichiamo un gioco, la modalità Foto è una delle funzionalità più richieste dai giocatori", aggiunge il direttore dello studio Dinga Bakaba. "Notando come i fotografi virtuali riescono a realizzare scatti incredibili nei nostri mondi senza una modalità apposita, non possiamo essere più entusiasti di offrire questi strumenti all'intera community."

FUNZIONI DI ACCESSIBILITÀ

"Siamo davvero grati ai giocatori e alla community che ci hanno dato così tanti feedback quando è stato pubblicato DEATHLOOP", afferma Yoann Bazoge, capo progettista interfaccia. "Ci siamo presi il nostro tempo per leggere tutte le opinioni sull'accessibilità e guardare video di giocatori che spiegavano perché non riuscivano a giocare a DEATHLOOP. Abbiamo quindi lavorato su un documento che elencasse tutti i feedback e stabilito una tabella di marcia riguardo a quali sarebbero state le aggiunte per l'aggiornamento 3 del gioco."

L'aggiornamento 3 del gioco introduce oltre 30 modifiche e opzioni di accessibilità, dai miglioramenti alla navigazione nei menu e dalle opzioni dell'interfaccia a una serie di nuove opzioni di gioco. L'aggiornamento aggiunge anche una categoria Accessibilità dedicata, che può essere trovata nel menu delle opzioni. Questo nuovo menu racchiude le opzioni esistenti e molte delle nuove opzioni disponibili con questo aggiornamento, tra cui:

Nuove impostazioni di gioco che consentono ai giocatori di personalizzare ulteriormente il combattimento in modalità Giocatore singolo (la maggior parte non è disponibile per le modalità Online o Amici). Ad esempio, aumentare o ridurre la difficoltà di combattimento, modificare il numero di Riprese e rallentare la velocità di gioco.

Nuove opzioni per interfaccia e sottotitoli, come la personalizzazione di dimensioni, opacità e colore di vari elementi di testo ed elementi grafici.

Navigazione nei menu più semplice, che consente l'uso dei tasti direzionali sul controller per scorrere su e giù negli elenchi. La velocità del puntatore ora può essere regolata nelle impostazioni per facilitare la navigazione delle impostazioni con un controller.

"Una delle cose che non ci aspettavamo quando abbiamo iniziato a utilizzare le funzionalità di accessibilità era come alcune di queste opzioni potessero essere utili e divertenti per tutti", afferma Bakaba. "Le mie preferite sono il rallentatore, che permette di creare combo altrimenti quasi impossibili, e il conteggio delle Riprese, che consente di sperimentare senza conseguenze con l'impostazione infinita. Oppure, è possibile rendere il gioco più impegnativo azzerando completamente le Riprese."

"L'accessibilità nei giochi è un argomento complesso", afferma Bazoge. "Stimiamo che oltre 400 milioni di giocatori abbiano bisogno di ulteriore assistenza mentre giocano. Sono molte le persone che possono dunque sentirsi escluse senza alcune di queste opzioni. Quando abbiamo iniziato a discuterne con i nostri team, erano tutti molto motivati all'idea di svilupparle."

AVATAR PS5 DI DEATHLOOP GRATUITI

Mostrate il vostro amore per il vostro personaggio preferito di DEATHLOOP con questi avatar gratuiti per PlayStation 5 dedicati al variegato cast del gioco, dal nostro eroe Colt agli eccentrici e caotici Visionari. Questa raccolta di 9 avatar è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti PS5. Le istruzioni di riscatto e i codici per ciascuna regione sono disponibili su DEATHLOOP.com.