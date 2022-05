F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch per Nintendo Switch annunciato ufficialmente

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch è stato annunciato ufficialmente per Nintendo Switch dal publisher del gioco, Microids: la versione del titolo per la console ibrida giapponese arriverà nel corso di quest'anno.

Classificato a Taiwan alcune settimane fa, F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch per Nintendo Switch è dunque stato confermato: un'ottima notizia per i possessori della piattaforma della casa di Kyoto, vista la qualità dell'esperienza confezionata da TiGames.

Nella recensione di F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch abbiamo infatti parlato di come il gioco vanti un'ambientazione affascinante e dettagliata, nonché un gameplay elaborato sia nel combattimento che nell'esplorazione.

Ci troviamo dunque di fronte a un metroidvania da non perdere, tradizionale nelle meccaniche ma particolarmente solido e caratterizzato da un open world molto ben tratteggiato.