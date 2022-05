Star Wars Jedi: Survivor dovrebbe essere il titolo del seguito di Fallen Order, per Jeff Grubb

Star Wars Jedi: Survivor dovrebbe essere il titolo dell'attesissimo seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order, uno dei più acclamati giochi di Star Wars degli ultimi anni. A svelarlo è stato Jeff Grubb di Venture Beat, durante l'ultimo episodio di Grubbsnax, il suo podcast per Giant Bomb.

Purtroppo Grubb non ha fornito altri dettagli, limitandosi a confermare il nuovo sottotitolo. Non è la prima volta che il giornalista fornisce informazioni su Star Wars Jedi 2. Fu sempre lui ad affermare che sarà un gioco solo per console di ultima generazione, quindi PS5, Xbox Series X e S e PC, e che non uscirà prima del 2023, nonostante Respawn volesse inizialmente farlo uscire nel 2022.

Naturalmente si tratta di informazioni non confermate, quindi non prendetele come sicure, nonostante l'attendibilità della fonte. Electronic Arts ha parlato del seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order a gennaio, senza condividere informazioni in merito. Staremo a vedere se svelerà qualcosa durante l'estate o in questa tarda primavera.