Dying Light 2, rinviato il primo DLC: nuovo periodo di uscita da Techland

Il primo DLC di Dying Light 2: Stay Human è stato rinviato da Techland: il pacchetto sarà ora disponibile per i possessori del gioco nel mese di settembre.

Finora Dying Light 2: Stay Human ha venduto più di 5 milioni di copie, dunque l'attesa nei confronti del contenuto scaricabile a base narrativa era tanta, ma gli sviluppatori avevano bisogno di più tempo per garantire la qualità necessaria.

In effetti Techland è stata occupata ultimamente a introdurre diverse feature nel gioco, ad esempio il New Game Plus, il FOV slider anche su console e diversi miglioramenti all'esperienza in cooperativa.

Dying Light 2: Stay Human, la roadmap dei contenuti

Come si può vedere nella nuova roadmap, inoltre, a giugno farà il proprio debutto "In the Footsteps of a Nightrunner", un pacchetto di contenuti ed eventi che vedrà anche il debutto dell'atteso photo mode.