Master of Magic: mostrato in streaming il reboot dello storico titolo

L'editore Slitherine ha finalmente mostrato in live stream il gameplay del reboot di Master of Magic, uno degli strategici più amati di sempre su PC. Il gioco è attualmente in fase beta, ma appare stabile e giocabile.

Il gameplay visto durante il live stream mostra le basi del gioco. All'inizio è stato visualizzata la schermata di selezione dei maghi e sono stati esaminati tutti quelli disponibili, quindi è stato mostrato il menù di personalizzazione degli stessi.

Poi è stata avviata una partita e gli spettatori hanno potuto ammirare le nuove versioni di Arcanus e Myrror, i due mondi paralleli sui quali si svolge il gioco. Questa è stata sicuramente la parte più interessante, con gli sviluppatori che hanno mostrato la gestione delle città, quella dell'esercito, l'esplorazione, la ricerca, l'alchimia e la diplomazia. Insomma, tutti gli aspetti principali.

Infine è stato mostrato il sistema di combattimento, ossia è stata caricata una battaglia per mostrarne le dinamiche, lancio di incantesimi compreso. Da notare che si tratta di tutti contenuti inediti.

Vediamo qualche nuova immagine di Master of Magic:

Per il resto vi ricordiamo che Master of Magic è appena entrato in fase beta. Il lancio del gioco è previsto entro la fine del 2022, in data ancora da destinarsi.

Nella versione finale ci saranno quattordici maghi per quattordici razze selezionabili, più di duecento incantesimi uniti, 196 tipi di unità, più di 250 oggetti magici e tanto altro ancora. Se volete saperne di più su Master of Magic, leggete il nostro speciale dedicato.