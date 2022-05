Dead Space: video e immagini mostrano lo sviluppo del gioco

EA Motive è tornata a mostrare il remake di Dead Space in video e in immagini, facendoci assaggiare il lavoro fatto per modernizzare questo famosissimo titolo horror fantascientifico, che molti considerano tra i vertici del genere.

Invece di pubblicare un singolo filmato, lo studio ne ha rilasciati ben quattro, in occasione di un live streaming durato circa un'ora, in cui vengono mostrati i miglioramenti all'ambiente, ai personaggi, agli effetti visivi e al sistema d'illuminazione. Si tratta sicuramente di filmati che piaceranno agli appassionati di sviluppo, perché mostrano nel dettaglio come sono state condotte le operazioni di ammodernamento. Il primo lo trovate in testa alla notizia, gli altri tre qui di seguito:

Vediamo anche alcuni artwork del nuovo Dead Space:

Le immagini consentono di vedere il protagonista girare per alcune delle ambientazioni del gioco, ripensate per il remake, che saranno tradotte in gameplay grazie al nuovo Frostbite engine, evidentemente non abbandonato da tutti gli studi di Electronic Arts.

Come già accennato, i nuovi materiali sono stati mostrati durante uno streaming dedicato al gioco, a cui hanno partecipato il Creative Director Roman Campos-Oriola, il Senior Producer Philippe Ducharme e l'Art Director Mike Yazijian. All'evento ha partecipato anche un ospite speciale: Blayne Smith, oltre ai vari sviluppatori che hanno parlato nei video.