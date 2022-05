Stargate: Timekeepers: mostrata "In Plain Sight", una nuova missione

In occasione dell'evento Home of Wargamers, l'editore Slitherine ha mostrato in streaming una missione inedita dello strategico Stargate: Timekeepers, chiamata "In Plain Sight", ottima per capire il funzionamento del gioco.

La missione vede il cecchino Max Bolton cerare di salvare dei bambini dai sacerdoti Moloc, che vogliono sacrificarli. Ad aiutarlo c'è l'ufficiale tecnico Sam Watson, travestito da sacerdote. La missione si svolge quindi prima del rituale, chiamato Cerimonia del Fuoco, nella base nemica, dove il duo dovrà cercare di fermare i sacerdoti usando le loro abilità e le tecnologie a disposizione.

Vediamo qualche immagine della nuova missione di Stargate: Timekeepers:

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Stargate: Timekeepers è stato annunciato per PC. Non ha ancora una data d'uscita ufficiale.