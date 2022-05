Starship Troopers: Terran Command: mostrata Perimeter, una nuova missione

In occasione dell'evento Home of Wargamers, l'editore Slitherine ha mostrato in live stream una nuova missione dello strategico Starship Troopers: Terran Command, chiamata Perimeter. Come facilmente intuibile, il gioco è ambientato nell'universo narrativo di Starship Troopers.

Perimeter è una missione ottima per capire le meccaniche di gioco e, in particolare, il gameplay incentrato sul sistema di combattimento. È posizionata alla fine del terzo atto della storia e vede gli insetti che hanno preso il controllo della maggior parte di Kwalasha. Fortunatamente la fanteria mobile ha vinto una battaglia decisiva e ha ripreso l'iniziativa: l'obiettivo è quello di creare un perimetro da cui tenere fuori gli insetti, chiamato Bug Exclusion Zone.

Per farlo sfrutterà la potenza delle unità M11 Babar "Marauders", ossia delle unità d'assalto meccaniche pesanti sviluppate dalla United Citizen Federation durante la guerra contro gli Arachinidi. Sono le unità di terra più potenti tra quelle delle Federazione ed è la prima volta che Slitherine le mostra in azione. Durante lo stream si sono viste anche delle altre unità inedite: Fleet Liaison, Grenade e Rocket Turret, Wavebreaker Mortar, Tactical Officer, E-Pulse Troopers per la Federazione; Plasma bug e Royal Guard per gli Aracnidi.

Vediamo anche le nuove immagini di Starship Troopers: Terran Command:

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Starship Troopers: Terran Command è attualmente prenotabile. L'uscita del gioco su PC è prevista per il 16 giugno 2022.