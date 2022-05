Dune Parte 2, Christopher Walken entra nel cast: sarà l'Imperatore

Dune Parte 2 vedrà la presenza di Christopher Walken, che enterà a far parte del cast del nuovo film della saga diretto da Denis Villeneuve per interpretare il ruolo dell'Imperatore.

Classe 1943, Christopher Walken ha bisogno di ben poche presentazioni: l'attore americano è considerato una delle più grandi star del cinema internazionale e nel corso della sua carriera ha prestato il volto a personaggi come Johnny Smith ne La Zona Morta, il caporale Nikanor Chevotarevich ne Il Cacciatore e Frank White in King of New York.

A poche ore dall'annuncio del nuovo gioco survival open world di Dune sviluppato da Funcom, la seconda pellicola comincia dunque a prendere forma in vista dell'uscita nei cinema, fissata al 20 ottobre 2023.

Descritto come più complesso rispetto al primo film, Dune Parte 2 vedrà Villeneuve nuovamente alla regia, nonché nelle vesti di produttore e sceneggiatore in coppia con Jon Spaihts.