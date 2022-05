Multiplayer.it Fan Fest: il 25 e il 27 maggio ci si trova a Roma e Milano per uno speciale aperitivo!

Dopo la pausa forzata torna il Multiplayer.it Fan Fest, un'occasione per incontrarci tutti assieme per un aperitivo il 25 maggio a Roma e il 27 a Milano!

Il Multiplayer.it Fan Fest sta per tornare! Abbiamo deciso di sfruttare questo periodo di maggiore tranquillità per organizzare due speciali aperitivi con tutti voi, così da chiacchierare, conoscerci meglio e condividere la passione per i videogiochi. Gli appuntamenti saranno il 25 maggio al White Rabbit di Roma e il 27 maggio al MOBA di Milano. I posti sono abbastanza limitati (70 a evento) e per poter partecipare occorrerà avere un biglietto da 20€ che dà accesso alla serata, al mangiare, al bere e allo zaino con tutti i gadget, oltre chiaramente alla possibilità d'incontrarci dal vivo. Quale zaino? Eccolo qui nella foto: Lo zainetto in regalo durante il Multiplayer.it Fan Fest I biglietti saranno messi in vendita a partire dalle 17 del 6 maggio, all'inizio del Cortocircuito. A questo indirizzo potrete comprare i biglietti per l'evento di Roma, mentre questo è l'indirizzo per la serata di Milano. Ricapitoliamo un po':

MULTIPLAYER.IT FAN FEST - EVENTO DI ROMA Dopo 3 anni di assenza, siamo finalmente pronti per tornare a incontrarvi tutti dal vivo in uno splendido aperitivo a Roma. Un serata speciale dove potersi rivedere, avere tempo per chiacchierare e confrontarsi e magari anche per scattare qualche foto e incontrarsi dopo essere rimasti per troppo tempo "nascosti" dietro a un monitor o un TV. I posti sono limitati e c'è un piccolo prezzo da pagare ma, vi garantiamo, che ne varrà assolutamente la pena! Dove? Al White Rabbit, a Roma Nord, nel quartiere africano Quando? Mercoledì 25 maggio dalle 18 alle 23 Chi c'è? Chiaramente tutti voi lettori e spettatori di Multiplayer.it che sarete i protagonisti assoluti della serata. E, sul posto, potrete incontrare Pierpaolo, Francesco, Alessio, Vincenzo, Giordana, Raffaele, Livia, Gabriella e molti altri redattori e volti del sito!

MULTIPLAYER.IT FAN FEST - EVENTO DI MILANO Dove? Al MOBA, a Milano, in zona Città Studi Quando? Venerdì 27 maggio dalle 18 alle 23 Chi c'è? Chiaramente tutti voi lettori e spettatori di Multiplayer.it che sarete i protagonisti assoluti della serata. E, sul posto, potrete incontrare Pierpaolo, Francesco, Alessio, Vincenzo, Giordana, Aligi, Luca, Gabriella e molti altri redattori e volti del sito!