Starfield e Redfall: Phil Spencer ha commentato i rinvii

Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft, ha commentato via Twitter l'annuncio dei rinvii di Starfield e Redfall al 2023, notizia che ha scioccato buona parte della comunità di Xbox. Naturalmente ha cercato di essere il più distaccato e diplomatico possibile, vista la reazione generale:

Spencer: "Queste decisioni sono dure per i team che stanno sviluppando i giochi e per i nostri fan. Anche se supporto completamente la scelta di dare ai team il tempo di lanciare questi grandi giochi quando sono pronti, stiamo comunque ascoltando i commenti. Da noi ci si aspetta coerenza e qualità e continueremo a lavorare per non tradire queste aspettative."

Il rinvio di Redfall e Starfield è sicuramente la notizia del giorno. Molti se lo aspettavano, vista la dimensione dei due progetti, in particolare quello sviluppato da Bethesda, ma la notizia è stata comunque accolta molto male dalla comunità Xbox, che attualmente non vede esclusive all'orizzonte per il 2022.

Speriamo che gli Xbox Game Studios annuncino qualcosa durante l'evento di giugno 2022, perché ce n'è davvero bisogno.