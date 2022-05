Mario Strikers: Battle League Football, un trailer panoramico per il gioco

Mario Strikers: Battle League Football si mostra con un nuovo trailer panoramico per illustrare meccaniche, modalità e personaggi presenti nel gioco in arrivo su Nintendo Switch il 10 giugno.

Sviluppato da Next Level Games, Mario Strikers: Battle League Football punterà sulla tradizionale formula arcade a base di divertimento e spettacolari mosse speciali, e nel video se ne vedono parecchie.

"Lavoro di squadra, contrasti, oggetti in grado di ribaltare il risultato e spettacolari ipertiri: questi sono gli ingredienti per la vittoria in Mario Strikers: Battle League Football per Nintendo Switch!", si legge sul sito ufficiale.

"Tuffati in frenetiche partite in multiplayer locale e fai squadra con altri giocatori online per portare il tuo club al vertice della classifica mondiale!"

Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra anteprima con tutto quello che è stato svelato su Mario Strikers: Battle League Football.