Stellaris: Overlord, il trailer di lancio ne annuncia la disponibilità, è la nuova espansione

Con un nuovo trailer, Paradox Interactive ha lanciato Stellaris: Overlord, la nuova espansione maggiore del noto strategico 4X in cui si deve stabilire un impero spaziale. Considerando che il gioco base è stato lanciato nel 2016, non si può dire che gli sia mancato il supporto.

Con le nuove meccaniche puoi specializzare in vari modi i ruoli dei vassalli nell'impero, assoggettare pianeti e sudditi, e ampliare al massimo il tuo dominio più rapidamente con nuove megastrutture grandiose.

Vediamo quali sono le novità principali aggiunte da Overlord:

Le regole le fa chi comanda:

· La nuova meccanica di vassallaggio ti permette di definire il ruolo dei nuovi sudditi: crea nuovi imperi specialistici che diventeranno superpotenze economiche, e avvaliti di specialisti militari e inventori tecnologici. Negozia o pretendi contratti e accordi tra i tuoi vassalli per definire il futuro di decine di mondi. Poi dovrai solo raccogliere i frutti del tuo lavoro!

Una galassia unita (ai tuoi piedi):

· Vai alla ricerca e unisci imperi sparsi tra le stelle! Esplorando la vastità della galassia, incontrerai enclavi di persone uniche, dai misteriosi Velonauti fino ai mercenari militaristi e agli abili riciclatori. Riuscirai a stabilire un rapporto reciprocamente vantaggioso e a ottenere i loro servizi unici, oppure li sottometterai con la forza?

Cinque nuove origini da dominare:

· Feudo imperiale - Anche se ora governi solo un impero specialistico, un giorno la galassia avrà bisogno di un nuovo sovrano... Non vorresti essere tu?· Lancio tra le stelle - Sono stati trovati i rottami di una catapulta quantica vicino al tuo mondo natale. Quali segreti potrebbe svelare, se la tua gente fosse abbastanza in gamba da riportarla in linea?

· Sottoterra - La tua specie si è adattata alla vita sotterranea, eccellendo nell'estrazione mineraria e nell'archeologia. Scopri cosa ti aspetta molto al di sopra della superficie!

· Maestri del Velo - Stando a contatto con i singolari psionici noti come Velonauti, il tuo impero ha imparato qualcosina in più sull'apertura della mente!

· Alveare ancestrale - Sotto il tuo comando, questo impero alveare può ottenere grandi risultati... ma, senza la tua guida, cadrà in rovina!

Dai forma al futuro e dimostra il tuo potere:

· Nuove prodezze tecnologiche daranno al tuo impero la spinta di cui ha bisogno per diventare la forza dominante della galassia.

· Gli anelli orbitali accresceranno la tua influenza (e le tue difese) e saranno una grandiosa dimostrazione di potere che si irradierà dai tuoi pianeti verso lo spazio profondo.

· Gli iperrelè daranno alle tue flotte la capacità di imporre la tua volontà tra le stelle più velocemente che mai.

· Le catapulte quantiche ti offriranno nuovi modi per agire rapidamente nella galassia tramite lanci spaziali in grado di proiettare il tuo potere... ma per la tua flotta sarà un audace viaggio di sola andata!

· Quattro nuovi brani musicali per ispirare la tua ascesa alla grandezza.