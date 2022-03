Dune Parte 2: il regista parla del film, sarà ancora più complesso del primo

Il regista di Dune, Denis Villeneuve, si sta preparando per la sua più grande sfida: il sequel. Parlando a ET Canada, Villeneuve ha affermato che la preparazione di Dune: Parte Due è già iniziata. Tornerà a lavorarci il lunedì successivo agli Oscar.

"Sarà intenso" ha detto Villeneuve durante un evento che celebra i candidati canadesi agli Oscar. "Sono in preparazione in questo momento. Lunedì mattina, non appena lasceremo Los Angeles, riprenderemo a lavorare alla preparazione".

Una parte del cast di Dune Parte Uno

"Non posso dire nulla sul film - non mi piace parlare dei progetti mentre li sto realizzando - ma probabilmente sarà la più grande sfida della mia carriera, ancora una volta, perché è ancora più complesso della Prima Parte".

Dune: Parte Due coprirà la seconda metà dell'iconico romanzo di fantascienza di Frank Herbert del 1965. Villeneuve ha precedentemente confermato che la sceneggiatura del sequel è completa. Secondo le voci, Austin Butler è in lizza per il ruolo dell'antagonista, Feyd-Rautha. Un'altra voce afferma che Florence Pugh - nota recentemente per il ruolo di Yelena Belova nel Marvel Cinematic Universe - sia in lizza per una parte. Villeneuve ha anche dichiarato che Zendaya (Euphoria, Spider-Man No Way Home) avrà un ruolo più sostanziale nel sequel. Zendaya interpreta Chani, uno dei Freman originari di Arrakis, ambientazione di Dune.

Vi segnaliamo anche una curiosità sul "primo" film di Dune: il co-sceneggiatore aveva creato una scena d'apertura che sarebbe costata come l'intero film.