Moon Knight: regista critica Wonder Woman 1984 e la rappresentazione dell'Egitto nel cinema

Mohamed Diab, il regista della miniserie Marvel Moon Knight, ha parlato a lungo in una recente intervista della sua delusione per il livello di rappresentazione dell'Egitto nel cinema occidentale e ha criticato Wonder Woman 1984. Diab ha parlato con SFX Magazine di come spera che Moon Knight aiuti a cambiare la percezione che Hollywood ha dell'Egitto.

"Ricordo di aver visto Wonder Woman 1984 e c'era una grande sequenza in Egitto ed era una vergogna per noi", ha detto Diab. "C'era uno sceicco... non ha alcun senso. L'Egitto sembrava un paese del Medioevo. Sembrava il deserto".

Diab, che ricordiamo ha fatto il proprio debutto alla regia con il thriller politico Cairo 678 del 2010, aggiunge: "Non si vede mai il Cairo. Si vede sempre la Giordania spacciata per il Cairo, il Marocco spacciato per il Cairo, a volte la Spagna spacciata per il Cairo. Questo ci fa davvero arrabbiare". In Moon Knight, Diab ha molte opportunità di rappresentare in modo migliore la cultura egiziana. La serie porta gli spettatori nel mondo di Marc Spector, un uomo che vive con un disturbo dissociativo dell'identità e che improvvisamente si ritrova con i poteri di Khonshu, un dio egizio. Nel fumetto, l'antica tradizione egizia gioca un ruolo fondamentale.

La serie Disney+ Moon Knight, divisa in sei episodi, debutterà il 30 marzo e durerà fino al 4 maggio. Potete vedere il più recente trailer qui.