GTA Online: abbonamento GTA+ riceve critiche dai giocatori prima ancora dell'uscita

Rockstar Games ha da poco annunciato GTA+, un servizio in abbonamento per GTA Online, che offre vari bonus a fronte di una spesa mensile. I giocatori, però, prima ancora della pubblicazione del servizio, stanno criticando la proposta degli sviluppatori.

Tramite i social, è possibile leggere varie critiche nei confronti di GTA+. Alcuni utenti affermano che è solo un modo per controbilanciare la diminuzione delle vendite della Shark Cash Cards (anche se non crediamo questa affermazione si basi su dati effettivi, quanto più su una supposizione).

Altri giocatori di GTA Online affermano che il deposito mensile di 500.000 GTA$ è troppo basso per i sei dollari richiesti da GTA+ e aggiungono che il resto dei bonus è facilmente ottenibile semplicemente giocando. Inoltre, viene spiegato che la presenza della funzione Career Builder, che permette ai nuovi giocatori di evolvere il proprio personaggio rapidamente così da evitare di passare varie ore a farmare denaro necessario a ottenere equipaggiamento basilare, rende poco utile GTA+.

Alcuni fan affermano inoltre che si deve pagare per gli abbonamenti di PlayStation e Xbox per giocare a GTA Online, quindi l'abbonamento GTA+ diventa un ulteriore extra non da poco. Inoltre, viene criticata la mancanza di server dedicati.

Nel complesso, alcuni utenti non hanno amato questa proposta, ma non è una novità. Spesso servizi di questo tipo ricevono le critiche di una fetta della community. Anche il gioco base viene per certo criticato da molti, ma al tempo stesso è uno dei più venduti di sempre, comprese le nuove versioni PS5 e Xbox Series X|S.