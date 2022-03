Classifica UK, metà marzo 2022: il regno di Elden Ring è finito per mano di GTA 5

GSD segnala i dati di vendita dei videogiochi in UK. La classifica ci permette di vedere che il regno di Elden Ring è finito, dopo circa un mese. In prima posizione troviamo infatti GTA 5. Ecco la top 10.

Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Elden Ring (Bandai Namco) Grand Theft Auto Online (Rockstar) WWE 2K22 (2K Games) WWE 2K22 (2K Games) [sic] Gran Turismo 7 (Sony) F1 2021 (EA/Codemasters) Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square Enix) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Persona 4 Arena Ultimax (Sega)

Elden Ring scivola in seconda posizione con un -39% di vendite rispetto alla precedente settimana. GTA 5 arriva primo grazie alle versioni PS5 e Xbox Series X|S: queste hanno ottenuto il secondo miglior lancio digitale del 2022 (fino ad oggi, ovviamente), subito dietro a Elden Ring. Per quanto riguarda le copie digitali, il 55% è stato venduto su PS5, il 35% su Xbox Series X, il 6% su Xbox One, il 3% su PC e l'1% su PS4. Precisiamo anche che la classifica si basa unicamente su giochi premium, quindi la presenza di GTA Online in terza posizione è conseguenza unicamente delle vendite Xbox One e Xbox Series X|S (la versione PS5 è gratis attualmente, quindi non è inclusa).

La Sentinella dell'Albero di Elden Ring

Il successo di GTA 5 si dimostra ancora una volta incredibile. Per il resto, questa classifica vede il debutto di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin che ha venduto all'83% su PlayStation e il resto su Xbox (in formato digitale). Inoltre, con l'uscita della versione PC, Persona 4 Arena Ultimax riesce ad arrivare in decima posizione.

Noterete anche che la classifica include due volte WWE 2K22: questo è quello che riporta la fonte. Supponiamo vi sia stato un errore, visto che la classifica raduna tutte le versioni di un gioco sotto un solo nome. Aggiorneremo la notizia vengano segnalate correzioni. La posizione corretta, in ogni caso, dovrebbe essere la quarta. Non sappiamo quindi cosa dovrebbe esserci in quinta posizione.

Parlando sempre di Elden Ring: ecco un video che mostra un bellissimo murale a New York realizzato ufficialmente da Bandai Namco.