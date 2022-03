Tiny Tina's Wonderlands: tutte le caratteristiche principali dello spin off di Borderlands

Una manciata di giorni fa la recensione di Tiny Tina's Wonderlands ha decretato l'ennesimo grande successo di Gearbox. Folle, divertente e anche sufficientemente originale in alcuni aspetti, resta però un gioco talmente profondo e strutturato da poter intimorire alcuni nuovi giocatori. Sia per questi ultimi che per tutti gli altri, abbiamo deciso di mettere insieme una sorta di vademecum per comprendere al meglio le caratteristiche principali di Tiny Tina's Wonderlands , il riuscito spin-off di Borderlands.

"È la cosa più strafiga del fantaverso!" direbbe Tina e sarebbe una delle cose più lucide mai pronunciate dalla folle ragazzina. In buona sostanza, Wonderlands è il mondo fantastico creato dalla mente di Tina e che fa da sfondo al suo personale gioco di ruolo: Bunkers and Badasses. Con una sua struttura territoriale, un tabellone super stiloso e alcuni tra i personaggi e i cattivoni più iconici della serie, le Wonderlands saranno teatro delle vostre scorribande e di vostri compagni. A proposito di tabellone, è importante mettere in chiaro l'esistenza stessa del campo da gioco. Come in ogni ruolata che si rispetti, le miniature dei protagonisti e degli antagonisti si muoveranno su una riproduzione in scala di tutto il mondo di gioco . Tra una mappa classica e l'altra potrete quindi spostarvi fisicamente sul tabellone, scoprendo anche vie alternative, segreti, scorciatoie e incontri casuali con nemici che apparentemente stanno girovagando in cerca di rogne. Completare gli incarichi secondari, raccogliere i pezzi di santuario e sbloccare le scorciatoie sono tre delle principali attività che vi ritroverete a portare avanti per il continente. Il tutto in attesa della prossima dose di piombo in una delle tantissime location a cui è possibile accedere proprio tramite l'overworld.

Dopo aver parlato delle sei classi disponibili non possiamo esimerci da spiegare il concetto di multiclasse . Tiny Tina's Wonderlands permette a un certo punto della vostra progressione di equipaggiare una seconda classe, che funge da classe secondaria, ma che all'atto pratico rappresenta un raddoppio delle possibilità e delle ramificazioni. Il vostro alter ego potrà quindi sfruttare tutte le abilità di classe dei due alberi, così come svilupparne le skill passive, facendo bene attenzione a decidere in che direzione spenderli. Una volta completata la campagna avrete modo anche d'interscambiare la sottoclasse con un'altra, ma senza poter mai intaccare la principale scelta effettuata a inizio gioco.

Lo Sparamagia si diverte a passare dai proiettili alle magie, trasfigurando a suo piacere i nemici in mostriciattoli; una classe che, anche in questo caso, risponde alle peculiarità del gameplay di Tiny Tina's Wonderlands. La si può considerare l'equivalente meno oscuro dell'Oltretomba, seppur l'utilizzo di armi da fuoco è certamente più indicato. Si tratta anche dell'unica classe in grado di equipaggiare due incantesimi contemporaneamente.

Il Brandimartello unisce la comodità di un companion sputa fuoco alla manipolazione delle tempeste, dimostrandosi in poco tempo una delle classi più particolari e devastanti del gioco, qualora venga ben equipaggiata e potenziata. Ottima per essere affiancata anche come seconda scelta nel corso del gioco.

L'avrete già capito leggendo la panoramica delle classi ma ci teniamo a spendere qualche parola in più su una delle novità più interessanti introdotte in Tiny Tina's Wonderlands, e parliamo d' incantesimi e combattimento corpo a corpo . I primi non son altro che un pezzo di equipaggiamento che va a fare il paio con le abilità di classe. Caratterizzate da cooldown solitamente più brevi delle abilità, complice anche la loro potenza difficilmente devastante, sono utili per aggiungere ulteriore verve agli scontri, oltre a dare ancor più personalizzazione. Ciò che li caratterizza è che sono tranquillamente equipaggiabili da ogni classe e che la rarità ne identifica anche il numero di parametri passivi che possono generare, diventando quindi elemento cardine della build stessa. Discorso analogo lo si può fare per le armi corpo a corpo, che replicano lo stesso concetto ma rimanendo sulla fisicità e sulla breve distanza. Anche queste possono infatti essere utili alle build, oltre a rappresentare un elemento praticamente originale in un Borderlands.

Loot... in compagnia!

Tiny Tina's Wonderlands: possono mancare i castelli in un gioco di ruolo fantasy?

Lo sappiamo che non vedete l'ora di recuperare migliaia e migliaia di oggetti da terra. Tiny Tina non è per niente avara e decide di tramutare le Wonderlands in un luna park. Ogni personaggio avrà modo di equipaggiare fino a quattro armi da fuoco, un'arma bianca, anelli, talismani, deflettori e tutto quel che ha sempre caratterizzato la serie. Lo stesso vale per la rarità degli oggetti. Da non comune a leggendario, passando per comune, raro ed epico, tutti i veterani si sentiranno a casa. Per tutti gli altri, studiate un po' insieme a chi ne sa, ma senza copiare mi raccomando!

E a proposito di giocatori veterani di Borderlands... Chi conosce la saga sa molto bene che parte del divertimento delle avventure Gearbox è la possibilità di condividere l'esperienza con i propri amici, e Tiny Tina Wonderlands, in questo, non va di certo a tradire la tradizione. Questo è, per altro, un dettaglio importante che farà la gioia di tanti giocatori che hanno problemi con l'avanzamento o semplicemente sperano in una coop. Esattamente come nei vecchi titoli sarà possibile giocare offline, ma qualora voleste unire le forze con altri tre guardiani, potrete farlo senza alcun problema. Se questo non dovesse essere sufficiente, sappiate che anche il crossplay tra tutte le piattaforme è stato implementato. Una feature molto richiesta che trova in Tiny Tina's Wonderlands la sua risposta.