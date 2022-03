Kirby e la terra perduta, 5 cose che abbiamo adorato

Era da tanto tempo che HAL Laboratory non sfornava un gioco così valido sul Batuffolo Rosa più amato dei videogiochi. Il nuovo platform 3D per Nintendo Switch ci è piaciuto tantissimo, come potrete scoprire leggendo la nostra recensione di Kirby e la terra perduta: è un trionfo di colori, musiche e soluzioni di game design che ci hanno incollato allo schermo tra rompicapi, minigiochi e spettacolari battaglie coi boss. Sì, è un gioco "facile" per gli standard di chi è abituato a cercare anelli ancestrali e anime oscure, ma Kirby è sempre stato un titolo per bambini e un continuo esperimento. Se avete letto anche il nostro speciale sulla storia, saprete che Masahiro Sakurai se l'è inventato praticamente per caso. Kirby e la terra perduta raccoglie l'eredità della sua carriera trentennale, ma ci sono alcuni aspetti che ci sono piaciuti particolarmente e sui quali vale la pena tornare di prepotenza con questo speciale. Di seguito, infatti, vi diremo 5 cose che abbiamo adorato di Kirby e la terra perduta. Siete pronti?

La Boccomorfosi Kirby e la terra perduta, la Morfolampadina vi permetterà di illuminare le stanze buie Ogni Kirby ha il suo "gimmick", cioè una specifica dinamica di gameplay che lo differenzia da tutti gli altri giochi. Per esempio, in Kirby: Planet Robobot c'erano i mech, e in Kirby: Star Allies si potevano combinare le abilità Copia. In Kirby e la terra perduta, invece, c'è la Boccomorfosi: questo potere inedito ci permette di assorbire certi oggetti e assumere la loro forma e le loro caratteristiche, che poi useremo per risolvere i vari rompicapi nello stage. La varietà di situazioni è enorme e alcune Boccomorfosi si prestano alle più disparate soluzioni di gameplay. La nostra preferita è il Morfoanello, perché nel gioco si usa in varie occasioni, ma sempre in modo diverso. Come Morfoanello, Kirby può soffiare potenti getti d'aria che ci permettono di respingere i nemici, muovere le eliche che attiveranno piattaforme o altri meccanismi, e persino pulire i mucchi di sabbia o polvere che nascondono forzieri e altri collezionabili. Sopra le barche, il Morfoanello diventa una specie di propulsore che ci permette di navigare, investire i nemici e sfondare le pareti incrinate. E ci sono degli enigmi che sfruttano anche la forma circolare del Morfoanello: per esempio, cercate l'insegna incompleta nello stage Spiaggia abbandonata del mondo Oasi Voce d'Oceano e provate a completarla per salvare un Waddle Dee nascosto!

La città dei Waddle Dee Kirby e la terra perduta, nella città dei Waddle Dee potete persino pescare in compagnia In Kirby e la terra perduta fonderete una specie di quartier generale dove si ritroveranno tutti i Waddle Dee. Più ne salverete e più servizi si apriranno in città. I primi vi permetteranno di rivedere le cinematiche o sfidare la sorte ai distributori di figurine per completare la vostra collezione, dato che sono oltre trecento, ma col tempo sbloccherete tante strutture utili come il Bar di Waddle Dee, dove potrete acquistare uno snack da asporto che potrete consumare in un secondo momento, oppure la Bottega di Waddle Dee, che vi permetterà di ottenere utili bonus temporanei ad attacco e difesa. Continuate a scovare i Waddle Dee nascosti e nella città spunteranno anche i minigiochi, che ormai sono immancabili in ogni Kirby che si rispetti. Rotola, Kirby! ricorda il vecchio Kirby: Tilt 'n' Tumble per Game Boy, mentre Pesca scatto è un quick time event che vi permetterà di sfidare anche un amico se state giocando in compagnia. In Bar di Waddle Dee: cercasi aiutante! però dovrete collaborare se volete superare il livello di difficoltà più alto, che è veramente infernale dato che dovrete servire in pochissimo tempo tantissimi Waddle Dee affamati! E poi c'è il Colosseo, in cui potrete combattere boss e miniboss in sequenza. Alla fine della prima coppa troverete ad attendervi il mitico Meta Knight: sconfiggetelo per sbloccare il progetto dell'abilità Copia che evolve Spada in Spada Meta Knight!

Le abilità Copia evolute Kirby e la terra perduta, il soffio gelido dell'abilità Ghiaccio Dadopagos forma dei pupazzi di neve In Kirby e la terra perduta ci sono meno abilità Copia rispetto al passato, ma ciascuna di esse possiede due o più evoluzioni che moltiplicano le forme che Kirby può assumere risucchiando i nemici. Prima dovrete sbloccare il fabbro nella città dei Waddle Dee, poi dovrete trovare i progetti nascosti nei livelli e portarglieli, ma per evolvere effettivamente un'abilità Copia dovrete pagare in monetine e pietre rare. Quest'ultime si trovano nelle Vie del Tesoro: sono stage speciali in cui sarete obbligati a usare una specifica abilità Copia o Boccomorfosi per superare una sfida a tempo, e alla fine sarete ricompensati con una pietra rara. Kirby e la terra perduta, Fuoco di drago è un'abilità potentissima che può infliggere danni nel tempo ai nemici Le abilità Copia evolute possono essere più efficaci del potere originale, o funzionare in modo sensibilmente diverso. Granata, per esempio, si evolve in Catena di granate, che come il nome suggerisce permette di scagliare delle bombe collegate tra loro, e più ne piazzate, più danno faranno quando esploderanno. Alcune evoluzioni sono potentissime: una delle nostre preferite, Fuoco di drago, oltre a concedere una grande mobilità con la sua planata aerea, consente di proiettare un soffio incandescente a media gittata che può incendiare il bersaglio e infliggergli danni nel tempo, e questo la rende utilissima contro i boss. Ci sono abilità Copia per tutti i gusti, ma trovare tutti i progetti e le pietre rare non sarà certo facile.

I boss di fine mondo Kirby e la terra perduta, Grinfiolina è il boss del terzo mondo Per completare ogni mondo dovrete salvare un certo numero di Waddle Dee: solo allora riuscirete a sfondare il cancello che vi separa dal boss di fine mondo. Questi nemici possono essere degli ossi duri, soprattutto se giocate a modalità Tempesta: rischierete spesso di ricominciare il livello dato che infliggono tantissimi danni e seguono schemi poco prevedibili. Dobbiamo dire che abbiamo adorato i vari scontri coi boss e che gli ultimi, in particolare, ci hanno davvero tenuto sulle spine, obbligandoci addirittura a scegliere le abilità Copia giuste per affrontarli meglio. Inoltre, incontrerete facce note come una nuova versione di Whispy Woods chiamata Tropic Woods: in passato abbiamo già affrontato alcune varianti di questo storico avversario di Kirby - per esempio, Yggy Woods in Kirby: Star Allies o Flowery Woods in Kirby: Triple Deluxe - ma la... "forma di Alola" ci mancava! Kirby e la terra perduta, c'è anche Wispy Woods in una versione alternativa chiamata Tropic Woods Negli scontri con i boss di fine mondo potrete anche completare degli obiettivi secondari per salvare i Waddle Dee nascosti. In qualche caso dovrete solo vincere senza farvi colpire o entro un certo tempo limite, ma in altre occasioni dovrete combattere usando specifiche abilità Copia - per esempio, sparando a Grinfiolina con le pistole dell'Esploratore quando si arrampica sui tralicci - o compiere azioni particolari, tipo passare in mezzo alle gambe dell'enorme Gorimondo o risucchiare il martello di King Dedede al momento opportuno. Sarà un buon allenamento, perché a un certo punto dovrete affrontare versioni molto più agguerrite di questi boss, e allora saranno dolori.