Dune: nuovo gioco survival open world in sviluppo da Funcom, ecco i primi artwork

Funcom ha aperto un nuovo sito ufficiale per reclutare sviluppatori che lavoreranno a un gioco di stampo survival open world multiplayer e ambientato nell'universo di Dune. Il progetto è già in sviluppo e di seguito potrete ammirare i primi artwork ufficiali e un render in CGI.

Al momento il nuovo gioco di Dune di Funcom non ha ancora una data di uscita, né sono stati condivisi ulteriori informazioni come le piattaforme di riferimento o dettagli su trama e gameplay.

Parliamo dunque di un gioco ancora in una fase piuttosto embrionale dello sviluppo, tanto che le posizioni aperte sono numerose e includono figure importanti che spaziano tra i settori live operation, art, design, engineering, production e marketing.

Insomma, per novità in merito non ci resta che attendere. Resta comunque un progetto che seguiremo con un certo interesse, anche solo per l'importanza e il potenziale videoludico dell'opera su cui si basa.

Nel frattempo Dune: Spice Wars, lo strategico 4X di Shiro Games e pubblicato da Funcom, è disponibile da alcune settimane in Acceso Anticipato su Steam.