GTA Trilogy, l'analisi di Digital Foundry rivela i miglioramenti apportati finora

GTA Trilogy non è partito nel migliore dei modi, come ricorderete, ma ha ricevuto sostanziali miglioramenti dal lancio ad oggi e la nuova analisi effettuata da Digital Foundry li mette in evidenza, confrontandoli con la prima versione della remaster.

Capace di totalizzare vendite per 10 milioni di copie nonostante i problemi, GTA Trilogy è stato realizzato ricorrendo a tecniche di ricostruzione spesso basate sull'intelligenza artificiale, il che ha determinato in generale una mancanza di tocco artistico e di attenzione ai dettagli.

Tuttavia, come detto, le cose sono migliorate parecchio dall'esordio della raccolta, specie sotto il profilo dell'effettistica per coprire alcune magagne, limitazioni tecniche e fastidiose compenetrazioni poligonali.

In termini di prestazioni, la modalità grafica a 60 fps è stata alleggerita sulle console next-gen e offre dunque una maggiore consistenza, sebbene invece la modalità a 4K appaia immutata rispetto al passato.