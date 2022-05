Rainbow Six Extraction, il provato dell'evento Nightmare Fog

Grazie a Ubisoft abbiamo potuto provare in anteprima Nightmare Fog, il nuovo evento di crisi di Rainbow Six Extraction . Come già successo in precedenza, Ubisoft pubblica all'interno del gioco questi particolari eventi della durata di 3 settimane. In questo lasso di tempo le assegnazioni settimanali vengono sostituite e i giocatori possono cimentarsi in un evento che modifica leggermente alcune meccaniche portando novità e freschezza al loop di gioco.

Breve ma intenso

Rainbow Six Extraction: le allucinazioni in azione

Dobbiamo dirlo fin dall'inizio, Nighmare Fog non è sicuramente l'evento più divertente che abbiamo mai giocato in un gioco di Rainbow Six, ma è sicuramente figlio di una serie di eventi che hanno contraddistinto ultimamente sia Siege che Extraction. Anche in questo caso dunque, ci siamo trovati davanti a una idea straordinariamente affascinante e perfettamente in sinergia con lo stile di Rainbow Six Extraction. La squadra REACT dovrà affrontare una minaccia misteriosa che metterà in dubbio la mente degli operatori andando a far vacillare la convinzione di ciò che è vero e ciò che è falso.

A livello di gameplay la premessa si traduce in una nebbia che permea ogni angolo della mappa tranne la zona d'inizio, le safe room e le zone di decontaminazione tra una sotto mappa e l'altra. Questa nebbia farà aumentare una percentuale sopra la barra della vita, un nuovo elemento introdotto apposta per l'evento: il livello di Neurotossine. Più si rimarrà esposti alla nebbia più questo valore aumenterà andando a causare sempre maggiori allucinazioni al giocatore che vedrà sempre più finti nemici attaccarlo.

Rainbow Six Extraction: non si sfugge ai nemici

Ogni livello ha tre segmenti, una volta riempito uno di questi (30%, 60% e 100%) ed entrato in quello successivo, gli effetti visivi della tossicità cambieranno anche a livello di effetti sul giocatore. Se fino al 30% le allucinazioni saranno solo visive, nel secondo stadio invece verrà ostacolata la vista del giocatore con diversi effetti a schermo, mentre nell'ultimo step si arriverà anche a perdere vita. Il giocatore, però, avrà a disposizione in ogni sotto mappa una safe room in cui trovare un nuovo consumabile, i Neurostimolatori, con i quali abbassare il livello di Nurotossine.

Ogni missione sarà composta da tre sotto mappe scelte in maniera casuale tra quelle del gioco di base. Di queste tre sottomappe, solo la prima avrà una serie di obiettivi multipli, le altre due (la seconda e la terza) avranno degli obiettivi fissi. Se nel primo, ad esempio, potrete trovare sia caccia che il tracciamento Nest, o la triangolazione, nella seconda sotto mappa avrete una variante dell'obiettivo decontaminazione nella quale dovrete distruggere velocemente i Nidi Aberranti affrontando un gran numero di nemici e allucinazioni. Infine la terza sotto mappa presenterà un obiettivo chiamato "distruggi l'albero tossico", che in termini di meccaniche è una variante dell'estrazione dell'operatore nelle missioni base. Dovrete trovare l'albero e sparare alle giunture dei rami che si apriranno per far scendere linfa vitale. Se non sarete veloci e preformanti l'albero si curerà nel tempo andando a vanificare le vostre azioni esponendovi così a una sempre maggiore tossicità.