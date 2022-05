Epic Games Store: il gioco gratis del 19 maggio 2022 è misterioso

Epic Games Store ha annunciato che il gioco gratis disponibile per gli utenti a partire dal 19 maggio 2022 è un titolo misterioso: scopriremo di che si tratta solo fra un settimana.

E così, mentre da alcuni minuti sono disponibili i giochi gratis di oggi, 12 maggio 2022, che includono Prey, Jotunn: Valhalla Edition e Redout: Enhanced Edition, non ci sono indizi sul prossimo download gratuito.

In effetti non è la prima volta che Epic Games decide di tenere nascosto il proprio regalo per gli utenti della piattaforma digitale, ma in genera quando accade si tratta di un nome di una certa rilevanza.

Chissà, magari anche in questa occasione il leaker francese billbil-kun rivelerà in anticipo il nome del gioco misterioso in arrivo su Epic Games Store? Lo scopriremo nei prossimi giorni, probabilmente.