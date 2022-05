Epic Games Store: giochi gratis del 12 maggio 2022 disponibili, link per il download

Da ora sono disponibili su Epic Games Store i giochi gratis di giovedì 12 maggio 2022. Come precedentemente annunciato, i titoli in questione sono Prey e Jotun: Valhalla Edition.

Potrete riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store del 12 maggio 2022 dalle loro pagine dedicate. Qui potrete raggiungere quella di Prey, mentre da qui quella di Jotun: Valhalla Edition.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avrete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 19 maggio 2022, per riscattare i due giochi. Una volta fatto, questi verranno aggiunti alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se li aveste acquistati.

Prey

Prey è un sparatutto in prima persona con elementi action adventure ambientato su Talos I, una stazione spaziale che orbita intorno alla Luna nell'anno 2032. Vestiremo i panni di Morgan Yu, il soggetto di un esperimento che mira a modificare l'umanità per sempre. Ma purtroppo le cose sono andate terribilmente storte.

La stazione spaziale è infatti stata invasa da alieni ostili, i Typhon, che danno la caccia al protagonista. Dovremo dunque esplorare la Talos I e scoprire gli oscuri segreti che cela, nel mentre sopravvivendo usando armi, abilità aliene, astuzia e capacità d'improvvisazione. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Prey.

Jotun è un gioco di azione ed esplorazione disegnato a mano e ispirato alla mitologia norrena. In Jotun, ti calerai nei panni di Thora, una guerriera vichinga che, dopo essere perita in maniera ingloriosa, deve dimostrare agli dei di essere degna di entrare nel Valhalla.

Esploreremo le vaste aree del Purgatorio norvegese per trovare le rune per scatenare Jotun, gigante della mitologia norvegese, e combatteremo usando la massiccia ascia doppia impugnatura della protagonista e le sue abilità. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Jotun.