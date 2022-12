Fortnite Capitolo 4 disponibile da oggi: la nuova mappa si mostra nel trailer di lancio

Fortnite Capitolo 4 parte da oggi, 4 dicembre 2022, con la nuova mappa del gioco Epic Games disponibile per un'esperienza completamente rinnovata, visibile nel trailer cinematografico di presentazione riportato qui sotto.

In seguito all'evento Frattura di conclusione del Capitolo 3, che ha portato a una sorta di cataclisma generato dall'araldo, la mappa si è appunto fratturata, scomposta e ricomposta in una nuova forma, come risulta visibile nel video.

Al termine dell'operazione, ai giocatori si presenta una mappa sostanzialmente nuova, anche se formata da una ridistribuzione generale degli elementi caratteristici di quella prima.

La nuova mappa presenta dunque tante novità da scoprire e modifica in maniera sostanziale l'esperienza di gioco, inserendo nuovi punti di riferimento e modificando la disposizione dei diversi biomi, costringendo dunque a tornare a impararne le caratteristiche come se si trattasse di un gioco nuovo, secondo lo stile classico dei vari capitoli di Fortnite.

La Stagione 1 di Fortnite Capitolo 4 si caratterizza peraltro per la presenza di alcuni personaggi d'eccezione che saranno ospiti speciali del gioco: tra questi troviamo Geralt di Rivia da The Witcher, il Doomslayer di DOOM, Hulk dai fumetti Marvel e anche il popolare youtuber Mr. Beast, in attesa di conoscere le altre iniziative che arriveranno da questo rilancio globale di Fortnite. Dopo l'interruzioni per i lavori di manutenzione, i server di gioco saranno dunque attivi con la nuova mappa a partire da oggi, 4 dicembre 2022.