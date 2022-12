The Game Awards 2022 sarà più breve e con meno giochi grossi, ma con annunci molto attesi

Geoff Keighley, organizzatore e conduttore dell'evento, ha svelato qualcosa sui The Game Awards 2022 che si terranno la prossima settimana, nella notte tra giovedì e venerdì, riferendo anche che l'edizione di quest'anno sarà più breve rispetto a quelle degli anni scorsi, con meno giochi grossi ma comunque con alcuni annunci importanti, che personalmente attende da anni.

In una diretta Twitter sui "dietro le scene" dei The Game Awards 2022, andata in onda qualche ora fa, Keighley ha in un certo senso invitato a contenere le aspettative, che come al solito sono molto alte per quanto riguarda questo evento, riferendo che nella fase di costruzione finale dello show hanno dovuto restringere i contenuti e ridimensionare l'evento.

"Non dirò nulla in via ufficiale finché non siamo alla versione definitiva ma credo che sarà significativamente più breve", ha riferito Keighley sulla durata dei The Game Awards 2022, spiegando che l'organizzazione ha dovuto ridimensionare in maniera importante l'evento, sebbene si tratti comunque di uno show spettacolare.

"Abbiamo chiaramente tagliato in maniera significativa la durata dello show e, per essere precisi, ci saranno meno giochi grossi, ed è una cosa importante perché sappiamo quanto venga sempre molto dibattuto il fatto di presentare abbastanza novità".

The Game Awards, la tipica statuetta dell'evento

Keighley sembra essere piuttosto chiaro, dunque, nel riferire di misurare le aspettative perché potrebbero essere eccessive.

In ogni caso, il conduttore ha comunque riferito che sarà uno show spettacolare e con grandi sorprese: "Abbiamo comunque degli annunci veramente importanti, penso che tanti studi fantastici di tutto il mondo parteciperanno all'evento quest'anno e ci saranno alcuni giochi che speravo da anni di poter mostrare e saranno finalmente presenti per poter essere presentati".

Keighley ha inoltre riferito che si tratterà di uno degli show più "teatrali" tra le varie edizioni di questi anni, con un sacco di prove che sono state effettuate e il ritorno del pubblico in presenza al Microsoft Theater. Tornerà anche l'orchestra sul palco, che eseguirà diversi brani anche da Elden Ring, God of War Ragnarok, A Plague Tale: Requiem e altri.

Ricordiamo che l'appuntamento per i The Game Awards 2022 è venerdì 9 dicembre alle 1:30 del mattino. Tra le informazioni che abbiamo al momento sappiamo che Tekken 8 sarà presente, mentre ci sono molte voci che puntano alla presenza di Diablo 4 e del nuovo gioco misterioso di Hideo Kojima che potrebbe essere Death Stranding 2, ma visto quanto riferito da Keighley è possibile che non siano previsti molti dei grossi giochi che speravamo di vedere all'evento.