The Game Awards 2022, noto leaker parla di un gioco misterioso: Death Stranding 2?

The Snitch colpisce ancora: il noto leaker, autore finora di anticipazioni che si sono sempre rivelate fondate, ha parlato di un gioco misterioso che probabilmente verrà presentato ai The Game Awards 2022, ma lo ha fatto con uno dei suoi tradizionali enigmi. Si tratta forse di Death Stranding 2?

"I miei ricordi, le mie esperienze... andati. Tutto ciò che mi rimane adesso è un singolo colpo", si legge nel criptico post pubblicato su Twitter, a cui ha fatto seguito un'altrettanto misteriosa foto comparsa su Discord, che ritrae quello che sembrerebbe essere un bunker della Linea Maginot.

Numerosi utenti si stanno spremendo le meningi per trovare un significato in quelle parole e in quella foto, ma al momento si brancola nel buio e si fanno strada le più svariate ipotesi senza però una base concreta.

Sembra che i testi appartengano a un brano di Eminem, ma potrebbe essere una semplice coincidenza, così come il fatto che il noto rapper abbia scritto un pezzo intitolato Venom: qualcuno ci ha visto un collegamento con i le novità su Marvel's Spider-Man 2 in arrivo oggi.

In realtà il carattere criptico del post e i riferimenti alle strutture fortificate realizzate fra il 1928 e il 1940 potrebbero avere qualcosa a che fare con un concept simile a quello della serie televisiva Dark, una narrazione che si sviluppa su più linee temporali e che potrebbe trovare conferma in un terzo teaser di Hideo Kojima: "When Am I"?

Stiamo volando con la fantasia? È probabile, ma nelle prossime ore potrebbero comparire nuovi indizi e fornire finalmente una chiave di lettura dell'ultimo leak di The Snitch. Sempre che l'autore non decida di lasciarci sulle spine fino all'8 dicembre, ammesso che tutto questo abbia effettivamente a che fare con i The Game Awards 2022.