Super Mario Bros. Il Film: Peach, Luigi e nuovi scenari in due poster trapelati online

Oltre al nuovo trailer, è probabile che siano in arrivo anche altri materiali promozionali su Super Mario Bros. Il Film con la pubblicazione del Nintendo Direct di stasera, visto che sono trapelati online, prima del tempo, due poster che mostrano tra gli altri Peach e Luigi, oltre a nuovi scenari, in maniera più chiara.

Si tratta di poster che sembrano ufficiali e consentono di dare una nuova occhiata al particolare stile adottato da questo film d'animazione in computer grafica di Illumination e Nintendo Pictures, peraltro potendo vedere sia un esempio di rappresentazione del "mondo reale" sia il modo in cui è stato realizzato il Regno dei Funghi.



La prima immagine, visibile nel tweet qui sopra da parter di jakesgiving, mostra una scena in esterno in quello che sembra essere il "mondo reale" di Mario e Luigi con furgone da idraulici. Questa ci consente di dare un'occhiata alla resa delle ambientazioni nel film, che sembra veramente impressionante: si tratta di un rendering che punta al realismo ma in maniera chiaramente filtrata in un'ottica cartoonesca, creando un effetto molto particolare.

Sullo sfondo compare anche un personaggio che sembra essere Pauline di Super Mario Odyssey, cosa che ci porta a pensare che la città illustrata nel poster sia proprio New Donk City, ovvero l'ambientazione urbana ispirata a New York che compare nel gioco per Nintendo Switch.



Il secondo poster trapelato, visibile qui sopra, consente invece di vedere più chiaramente Peach nell'aspetto che avrà all'interno di questo nuovo film in computer grafica, oltre a un'occhiata più generale ad altri personaggi e al Regno dei Funghi. Per il resto, ricordiamo che questa sera è previsto il nuovo Nintendo Direct dedicato a Super Mario Bros. Il Film, durante il quale dovrebbe essere pubblicato un nuovo video, dopo il primo trailer che abbiamo visto in precedenza.